Drew Barrymore, truc inedit. Cum îți tunzi CORECT părul din nas: „Aceste mici detalii fac o mare diferență” VIDEO

Când auziți cuvintele "rutină de înfrumusețare", s-ar putea ca epilarea părului din nas să nu vă vină imediat în minte, dar Drew Barrymore este aici pentru a vă reaminti că ar trebui să o faceți. Actrița și prezentatoarea TV, în vârstă de 46 de ani, își tunde singură părul din nas de ani de zile și a învățat ce trebuie făcut și ce nu trebuie făcut, după câteva experiențe nereușite.

În cadrul emisiunii The Drew Barrymore Show, vedeta le-a arătat falnilor, pas cu pas, cum să scape de firele de păr nedorite.

"Un lucru important de care am tendința să uit sunt firele de păr din nas", a spus ea în clip, înarmată cu un șervețel de hârtie băgat în guler pentru a prinde orice fir de păr rătăcitor.

"În trecut, am folosit unul dintre acele aparate care smulgeau totul și m-am simțit ca o gazelă goală - m-am simțit atât de sexy, încât am fost ca și cum aș fi zis: "Oh, Doamne, nări goale?"

Însă această procedură a costat-o scump pe vedetă, care a ajuns să se simtă "îngrozitor de rău" din cauză că a rămas fără fire de păr în nas.

CITEȘTE CONTINUAREA ARTICOLULUI PE SPECTACOLA ȘI VEZI VIDEO CU TRUCUL INEDIT AL VEDETEI DREW BARRYMORE