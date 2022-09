Drama vieții Prințului Harry. Spune că va regreta toată viața ultima discuție cu Prințesa Diana. "Niciunui copil nu ar trebui să i se ceară să facă asta"

Prințul Harry a fost foarte deschis de-a lungul anilor cu privire la efectul pe care l-a avut moartea mamei sale asupra sănătății sale mintale. Avea doar 12 ani când Diana, Prințesa de Wales, a murit într-un accident de mașină la Paris. Prințul a dezvăluit anterior cum păstrează vie amintirea mamei sale și ce le spune copiilor săi despre ea, scrie Mirror.

În timp ce el și Prințul William au dezvăluit o serie de povești personale despre Diana în cei 25 de ani care au trecut de la moartea ei, cei doi au vorbit și despre regretele lor față de modul în care au avut loc ultimele lor interacțiuni. Cei doi tineri prinți erau în vacanță la Balmoral cu tatăl lor și alți membri ai Familiei Regale când au aflat trista veste.

De ce Prințul Harry regretă ultima discuție cu mama sa, Prințesa Diana

Prințul Harry a dezvăluit într-un documentar din 2017 că regretă profund ultima dată când a vorbit cu mama sa, deoarece era disperat să încheie apelul telefonic pentru a putea merge să se joace afară.

În documentarul "Diana, mama noastră", prinții William și Harry s-au așezat să rememoreze câteva dintre amintirile pe care le au cu mama lor și au vorbit despre ultimele dăți când au văzut-o.



Harry a spus: "Nu îmi pot aminti neapărat ce am spus. Dar tot ce îmi amintesc este, probabil, că regret pentru tot restul vieții cât de scurt a fost apelul telefonic. Și dacă aș fi știut că era ultima dată când aveam de gând să vorbesc cu mama mea, altele ar fi fost lucrurile pe care i le-aș fi spus".



William a adăugat: "Îmi amintesc că m-am simțit complet amorțit, dezorientat, amețit. Te simți foarte, foarte confuz. Și te tot întrebi: "De ce eu?" Tot timpul, "De ce? Ce am facut? De ce? De ce ni s-a întâmplat asta?".

Amintiri dureroase de la înmormântarea Prințesei Diana

În altă parte a documentarului, Harry și-a amintit înmormântarea Dianei care a avut loc la Londra pe 6 septembrie. El a spus: „Mama tocmai murise și a trebuit să merg mult în spatele sicriului ei, înconjurat de mii de oameni care mă priveau, în timp ce alte milioane de oameni se uitau la televizor. Cred că niciunui copil nu ar trebui să i se ceară să facă asta, în nicio circumstanță. Nu cred că s-ar întâmpla astăzi."



William a spus: "Nu există nimic asemănător în lume. Chiar nu există. E ca și cum un cutremur tocmai a trecut prin casă și prin viața ta și tot. Mintea ta este complet divizată. Și mi-a luat ceva timp până să se cufunde cu adevărat."

Într-un documentar separat "Diana, 7 zile" pentru a marca cea de-a 20-a aniversare de la moartea ei, Prințul Harry a lăudat reacția tatălui său în zilele următoare morții.



Harry a spus despre Prințul Charles: "Unul dintre cele mai grele lucruri pe care un părinte trebuie să le facă este să le spună copiilor săi că celălalt părinte a murit. Cum te descurci cu asta? Nu știu. Dar știi, el a fost acolo pentru noi. El a fost cel care au rămas și a încercat să facă tot posibilul și să se asigure că suntem protejați și îngrijiți. Dar știi, a trecut și el prin același proces de doliu".

Prințul Harry, probleme cu anxietatea și atacurile de panică

Prințul Harry a fost anterior foarte deschis cu privire la durerea sufletească cu care s-a confruntat după moartea mamei sale, când a co-creat seria de documentare despre sănătate mintală "The Me You Can’t See" împreună cu Oprah Winfrey pentru Apple TV.



În serial Harry îi spunea lui Winfrey că trauma pierderii l-a făcut să sufere de anxietate și atacuri de panică severe de la 28 la 32 de ani. Vorbind în fața camerei, Ducele de Sussex a dezvăluit că durerea provocată de moartea mamei sale l-a determinat să folosească alcool și droguri pentru a-și "masca" emoțiile și "să simtă mai puțin".



El a continuat: "Eram peste tot din punct de vedere mental, de fiecare dată când îmi puneam costum și cravată… trebuind să fac rolul și să mă duc bine, jocul, să mă uit în oglindă și îmi spuneam "hai să mergem". Chiar înainte de a pleca din casă, îmi curgea sudoarea. Eram în modul luptă sau zbor".

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News