Dragoș Pătraru, amenințat de un bărbat cunoscut, care a fost la emisiune și a făcut poză cu el: Sunteți pregătiți pentru un Charlie Hebdo de România?

După ce a scris cum a fost amenințat, în diferite feluri, în trecut de oameni influenți, inclusiv cu moartea, Dragoș Pătraru a scris despre cazul pentru care a decis și să depună o plângere. Un fan al emisiunii l-a amenințat, în mai multe mesaje, cu moartea, pe el, dar și redacția, pentru că scrie ”Vreți să muriți așa precum Charlie Hebdo?”.

”Astăzi, am primit, pe telefonul de serviciu, o amenințare diferită față de toate celelalte, pentru că vine de la o persoană care nu-și ascunde identitatea și pare a avea nu doar motivația necesară, ci și mijloacele prin care să pună amenințarea în practică. După cum am constatat din istoricul mesajelor, omul e fan al emisiunii, a venit la redacție să facă poză cu mine, chiar a donat ceva produse pentru un caz de la Ceasul bun. Apoi, când am avut la emisiune un subiect despre arme, ne-a povestit despre ale lui și despre câte arme ilegale sunt în Maramureș. Și cum dacă trimitem mascații după el îi așteaptă fără frică, pentru că moartea este ceva natural. Ba, ne zicea să le transmitem mascaților să fie pregătiți să moară, pentru că acolo unde este el nici Dumnezeu nu poate face legea. Am ignorat mesajele, cum facem cu alte zeci de felul ăsta zilnic.

Azi, au venit însă alte amenințări, mult mai nuanțate: ”Vreți să muriți așa precum Charlie Hebdo?”, ”Să mă piș pe cadavrele voastre!” (probabil pe-asta a învățat-o de la polițiștii de la secția 16 din București), ”Sunteți pregătiți pentru un Charlie Hebdo de România?”, ”Să nu vă plângă jegurile după.”, ”Pregătiți-vă să nu ziceți că nu ați fost avertizați.” (ar fi fost culmea să știe unde să pună cratimă, nu?), ”Când o să vă spânzurăm să nu mă întrebați de ce.” (ok, deci nu vom face pneumonie de la glonțul rece!) După ce ne-am sfătuit în redacție, am decis că depunem totuși o plângere la Poliție, la Otopeni, pentru că aici avem acum activitatea cu emisiunea. Îmi spunea un prieten tot din presă că a depus o plângere pentru o amenințare asemănătoare de un an și jumătate. Nu a primit niciodată vreun răspuns, deși și acolo autorul era identificat. Acum, na, România, cum ne-o fi norocul.” a scris jurnalistul pe Facebook.