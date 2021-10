Dr. Jurma: Istoria unui dezastru anunțat. 1 milion de români se vor îmbolnăvi în următoarele 2 săptămâni

Cercetătorul Octavian Jurma a vorbit despre numărul record de infectări înregistrat în ultimele zile. (Vezi AICI bilanțul de astăzi, 19 octombrie). Medicul susține că "dacă am fi intrat în carantină națională pentru 30 de zile în dată de 3 octombrie, când am depășit pragul de 6 la mie, astăzi am fi fost probabil în platou".

"Istoria unui dezastru anunțat. De la "hero to zero" în 30 de zile. Istoricul incidenței oficiale în toate județele din România la o luna după deschiderea școlilor în 13 septembrie. Se vede cât de repede crește valul 4 - Delta lăsat să evolueze nestingherit într-o populație majoritar nevaccinata. Dacă am fi intrat în carantină națională pentru 30 de zile în dată de 3 octombrie când am depășit pragul de 6 la mie, astăzi am fi fost probabil în platou sau chiar în faza descendența. Noi în schimb la 6 la mie am adoptat măsuri suplimentare de relaxare și am decuplat școlile de incidența. Consecințele au fost predictibile: o explozie a numărului de cazuri și o prelungire cu săptămâni a coșmarului.", a scris Octavian Jurma pe pagina sa de Facebook.

Jurma: 1 milion de români se vor îmbolnăvi în următoarele 2 săptămâni

Într-o altă postare, medicul susține că în cel puțin două săptămâni 1 milion de români se vor mai îmbolnăvi de COVID-19.

”Săptămâna trecută am depăşit pragul de 100,000 de cazuri noi pe săptămână. Acumulăm acum mai multe cazuri într-o săptămâna decât într-o lună în toată luna octombrie 2020 din valul 2, sau în luna aprilie din valul 3 – Alpha. La o rata de detecţie de 1:5, în realitate acum se îmbolnăvesc săptămânal jumătate de milion de români (500,000). Tot săptămâna trecută am înregistrat 2,361 de morţi. În ultimele 14 zile aproape 5,000 de români au fost ucişi de COVID-19”, a scris medicul Octavian Jurma.

”Vom continua la acest nivel stratosferic încă cel puţin 2 săptămâni. 1 milion de români se vor mai îmbolnăvi în următoarele 2 săptămâni dintre care vom depista doar 200,000 de mii. 10,000 de romani vor fi ucişi de COVID-19 în următoarele 2 săptămâni dintre care vom depista doar 5,000 mii. Nu vă arat aceste cifre ca vă îngrozesc ci ca să vă trezesc”, a mai scris acesta.