Dr. Cristina Toader, despre slăbitul după sărbători: O astfel de abordare, mai ales nesupravegheată de un medic, poate fi periculoasă

„Cum să revenim la o alimentație sănătoasă după sărbători?

„La multi ani!", dragii mei! Incepem Noul An cu o postare, cum altfel, despre "cum sa ne revenim dupa mesele copiase de la Craciun si Revelion". Daca tot e perioada „dietelor, antrenamentelor fizice, rezolutiilor" etc, eu va las mai jos cateva recomandari care sa va ajute sa faceti aceasta tranzitie mai usoara. Pentru ca da, e timpul sa revenim pe calea cea buna si sa ne aducem aminte ca o alimentatie corecta, echilibrata, in concordanta cu nevoile noastre nutritionale si cele ale afectiunilor de care suferim poate sta la baza unei sanatati foarte bune.

1. Creșteți cantitatea de apă pe care o consumați în fiecare zi.

Cand suntem hidratati, nu avem senzatia de foame, mult mai pregnanta acum, dupa mesele bogate de Sarbatori. Va recomand apa cu un PH alcalin, pe care sa o beti treptat, pe durata intregii zile. E mai usor sa bem apa cand avem o cana filtranta sau o sticla de dimensiuni mai mici langa birou decat daca am avea o sticla de 2 litri pe care stim ca trebuie sa o terminam pana seara.

2. Limitați cantitatea de produse procesate.

Am mancat o groaza de astfel de produse in decembrie, asa ca acum axati-va pe fructe, legume, ciorbe, mancaruri facute "in casa". Eu as pune pe lista ardei gras, castraveti, telina, ridichi, daca gasiti - pentru ca toate acestea contin fibre care va ajuta sa slabiti mai usor.

3. Nu vă aventurați în detoxuri periculoase sau posturi prea agresive.

Da, sunt unele persoane care obisnuiesc ca in ianuarie sa posteasca doar cu apa cateva zile. Parerea mea este ca o astfel de abordare, mai ales nesupravegheata de un medic, poate fi periculoasa. Postul, chiar si cel intermitent, nu este pentru toata lumea. Pe de alta parte, si curele acestea de detoxifiere pot fi resimtite de catre organism drept prea agresive. As opta pentru o tranzitie treptata si usoara catre o alimentatie sanatoasa.

4. Optați pentru mai multe salate.

Ce facem cand ne e foame si nu avem prea mult timp la dispozitie? Deschidem frigiderul si mancam din ce a mai ramas bun de la Revelion, luam cate un baton de ciocolata sau cate o felie de cozonac si gata, ne trece foamea. Metoda pentru a evita acest tip de comportament este sa avem in frigider tot timpul fructe si legume, in special legume pentru a realiza rapid o salata delicioasa si satioasa. Daca mai adaugati peste si niste nuci, migdale sau 3-4 bucatele de branza din caju, e gata pranzul nostru sanatos.

5. Faceți mișcare.

Miscarea este absolut necesara in ianuarie. Indiferent de ce aveti de gand sa (nu) mancati in aceasta luna, organismul are nevoie de miscare pentru „a-si reveni". Daca va e greu sa va intoarceti la sala, mergeti pe jos, in fiecare zi, cel putin 30 de minute, dar in ritm alert. Va asigur ca va face diferenta (desi nu m-as supara sa aud nici ca ati trecut regulat pe la sala). Acestea ar fi sfaturile mele de inceput de an. Repet, faceti toate aceste schimbari treptat, cu intelegere si empatie fata de voi si corpul vostru”, a fost mesajul transmis de Dr. Cristina Toader, Medic Primar Diabet Zaharat Boli de Nutriție.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News