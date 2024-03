Două femei nu au fost lăsate să urce în avion pentru că sunt "prea mari"

Două femei nu au fost lăsate să zboare cu un avion pentru că erau „prea mari” și li s-a spus că ar fi trebuit să rezerve câte două locuri pentru fiecare. Angel Harding și prietena ei se îmbarcaseră vineri pe zborul Air New Zealand de la Napier la Auckland atunci când s-a trezit cu o durere la brațul stâng.

Se pare că însoțitoarea de bord încerca să împingă cotiera în jos în timp ce îi vorbea într-o „manieră agresivă”, deoarece pilotul nu putea decola până când acestea nu se aflau în poziția corectă. Confuzia lor a fost și mai mare atunci când au auzit un anunț în difuzor ffind anunțați că toți pasagerii ar trebui să coboare din avion în urma unui „inconvenient”.

Femeilor li s-a spus să își cumpere câte două locuri





„Voi două ar fi trebuit să rezervați patru locuri, voi două ar fi trebuit să vă cumpărați câte două locuri fiecare”, i-ar fi spus însoțitoarea de bord femeii.



Abia după această replică cele două femei și-au dat seamacă ele erau, de fapt, „inconvenientul”. Deși ambele aveau nevoie de scaune cu rotile pentru a se deplasa, au fost debarcate din avion, fiind separate de ceilalți pasageri. Li s-a spus că vor trebui să rerezerve alte locuri, dar din cauza cererii mari, următorul zbor disponibil a fost abia două zile mai târziu.



Angel Harding a mărturisit că a fost confuză pentru că au zburat de la Kerikeri la Auckland și apoi de la Auckland la Napier fără nicio problemă. În plus, ea i-a explicat însoțitorului de bord că nici ea, nici prietena ei nu își permiteau câte două locuri fiecare și că nu are la cine să stea în zonă. În cele din urmă Air New Zealand s-ar fi oferit să le plătească hrana, cazarea și zborurile. Femeile vor cere acum despăgubiri pentru „rănire, umilire și traumă”, afirmând că au fost discriminate din cauza mărimii lor.



„Gândurile mele sunt că m-au luat din cauza construcției mele, din cauza dimensiunii mele – dimensiunea noastră a avut foarte mult de-a face cu asta”, a spus Harding, scrie Daily Mail.

Reacția companiei aeriene





După ce întâmplarea a devenit cunoscută, reprezentații Air New Zealand și-au cerut scuze pentru această situație. Australia și Noua Zeelandă nu au o legislație prescriptivă care să oblige pasagerii cu corpuri mari să rezerve mai mult de un loc în avion. Unele companii aeriene îi așează pe pasagerii cu corpuri mai mari lângă un scaun liber, dacă este necesar.

Comisia pentru Drepturile Omului din Australia a semnalat anterior că o persoană cu obezitate care este obligată să plătească mai mult pentru un zbor poate avea motive să pretindă pentru discriminare ilegală a persoanelor cu handicap. Cu toate acestea, legile rămân neclare.



Pe de altă parte, în Canada, persoanele cu obezitate și-au câștigat dreptul de a rezerva două locuri la prețul unuia, în urma unei hotărâri a Curții Supreme împotriva Air Canada în 2008.

