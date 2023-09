Invitată în emisiunea „Bogățiile României din Diaspora”, realizată de DC Media Group și moderată de scriitorul Flaviu George Predescu, Elena-Mădălina Dorneanu, membră a corului românilor din Luxemburg „Voci din Carpați”, a vorbit despre felul în care a fost ales numele corului, dar și despre motivația de a-l dezvolta.

„După sărbătorile de iarnă am continuat să cântăm, să ne întâlnim, să ne pregătim. Am făcut repetiții la biserică mai mult, într-o sală acolo în spate, am început să cântăm și alte piese, folclor românesc și ne-am împărțit pe patru voci și iată că s-a născut un cor foarte drăguț. „Ce facem cu aceste cântece, unde le cântăm?” Am fost nevoiți să mergem mai departe și să înființăm o asociație. Având un alt statut, puteai să discuți și la alt nivel. La 1 martie 2010 s-a înființat Asociația corului „Voci din Carpați”, o asociație fără scop lucrativ, chiar dacă corul a fost înființat în 2006, a primit și un nume, ne-am gândit cu toții și l-am numit „Corul voci din Carpați” și iată că sub tutela acestei asociații lucrurile au luat o altă direcție organizatorică.” a povestit Elena-Mădălina Dorneanu

Cum a fost ales numele corului

„Am făcut un brainstorming, toată lumea a participat, toți ne-am dat cu părerea cum să se numească. Nu poate să fie un cuvânt românesc și atât, care nu spune nimic. Trebuie să conțină o informație despre noi, despre țara noastră. Poate ne-am mai gândit și la Dunăre, la Dracula, erau câteva cuvinte vehiculate, dar acesta ni s-a părut cel mai inspirat până la urmă. Trebuiau să fie „voci”, pentru că noi cântam, trebuiau să fie și „Carpații” pe acolo și ni s-a părut cel mai potrivit să ne numim astfel.” a destăinuit doamna Dorneanu.

Motivația

„În spatele acestui demers a stat „Dorul de cultura română, de a cânta și a fi împreună, ne-a dus în direcția asta! Am înregistrat asociația la departamentul cultural al orașului Luxemburg. Ne trebuia o adresă, erau multe lucruri legale și oficiale de făcut, dar n-a fost greu, toată lumea a pus umărul, s-a rezolvat repede această situație și, bineînțeles, scopul asociației era să promoveze și să susțină interesele corului.” a subliniat Elena-Mădălina Dorneanu.

