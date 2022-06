Dorinel Munteanu îl face praf pe Edi Iordănescu: Pe altă lume. Dă vina pe jucători...

"Eu nu am văzut meciul, am fost pe drum aseară. O rușine, un joc foarte slab, din ce am auzit. Văzând interviurile lui Edi Iordănescu îmi dau seama că e pe altă lume. După primul meci oficial a început să acuze jucătorii și să nu-și asume responsabilitatea. Așa ar fi normal să facă, să-și asume greșelile.

Am văzut și din interviurile jucătorilor și-mi dau seama că nu au înțeles ce trebuie să facă. Eu în momentul de față nu am nicio speranță. Nici ofensiv, nici defensiv. E incredibil să nu ne ridicăm la nivelul Muntenegrului. Mă gândeam la cel puțin un egal înainte de meci. Fotbaliștii nu pot să joace singuri.

Trebuie să aibă o filosofie exactă Edi și să convoace doar oameni care se pliază pe ideile lui. Chiricheș e un băiat cinstit și nu vrea să spună ce se întâmplă sau ce se lucrează. Trebuie să-i faci să înțeleagă pe jucători ce trebuie să joace, nu să fie așa la întâmplare.

Uitați-vă la CFR Cluj, știi clar ce stil eu. Îmi doresc ca rezultatele echipei naționalei să fie altele. Nu ca Germania, Argentina sau ăștia, dar măcar să fim decenți", a spus Dorinel Munteanu la DigiSport Matinal.

Edi Iordănescu: Nu am venit să îmi stric cariera

Selecţionerul echipei naţionale de fotbal a României, Edward Iordănescu, a declarat, sâmbătă seara, după înfrângerea cu Muntenegru, scor 2-0, că nu a venit la prima reprezentativă ca să îşi strice cariera de antrenor şi a catalogat ca "joc negru" prestaţia jucătorilor săi.



"Am primit cât am meritat în seara asta, pentru că lucrurile nu au funcţionat. Din păcate am pierdut dueluri, din păcate nu ne-am angrenat fizic suficient. Din păcate e o seară foarte proastă pentru noi. Eu nu am venit la echipa naţională ca să îmi stric cariera. Eu am venit să fac performanţă şi am încredere în continuare în grupul de jucători. E greu să vorbesc acum, îmi asum responsabilitatea total. Dar cred că trebuie să schimbăm un pic lucrurile faţă de trecut. Trebuie să ne asumăm toţi responsabilitatea pentru că numai aşa avem o şansă pentru progres. Altfel o să mai vorbim de o campanie ratată, o să vorbim de un alt selecţioner şi o să o luăm de la capăt cu aceleaşi concluzii. Din punctul meu de vedere azi nu am reuşit să ne ridicăm la nivelul adversarului ca angajament. Nu am câştigat duelurile, nu am fost primii la minge. Iar când am avut mingea am fost statici, fără a intra în combinaţii, e clar că e un joc negru, un joc pe care trebuie să-l analizăm. Dar în acelaşi timp trebuie să-l punem cât mai repede deoparte pentru că peste 3 zile trebuie să o luăm de la capăt. Dar trebuie să schimbăm foarte multe lucruri", a spus selecţionerul la postul Prima TV.



"Cu siguranţă că ne simţim foarte prost, cu siguranţă doream altceva, alt angajament, altă energie. Nu trebuie să ne ascundem de vorbe, am intrat foarte timoraţi şi ăsta e un semnal imens de alarmă pentru mine, de ce nu ne asumăm lucruri? De ce atâta teamă? Ăsta e fotbalul internaţional, înseamnă luptă, implicare şi mai puţin călcâie şi mai puţină filosofie. Suntem într-o grupă în care punctele pe care le luăm nu ne duc la European. Vorbim de o grupă în care trebuie să ne construim o anumită identitate, să arătăm altă stare de spirit, să fim mult mai eficienţi până începe campania pentru European când trebuie să adunăm puncte. Însă dacă acum nu putem gestiona presiunea şi nu avem responsabilitatea care trebuie, ne va fi foarte greu în preliminarii", a afirmat Iordănescu, citat de Agerpres.



Tehnicianul îşi reproşează foarte multe lucruri, dar a subliniat că nu a preluat o echipă funcţională, ci una care a ratat multe campanii de calificare.



"Eu îmi reproşez foarte multe lucruri. Dar nu vreau să îmi reproşez singur, cum şi-au reproşat colegii de dinaintea mea. Pentru că sunt colegi care au trecut prin astfel de momente şi şi-au asumat responsabilitatea. Dar e un moment în care toţi trebuie să ne asumăm responsabilitatea şi să acceptăm realitatea. Pentru că altfel ne minţim singuri. Eu am venit aici pe un fond de lipsă de rezultate, am venit pentru că lucrurile nu au fost funcţionale, cu toate că au făcut şi lucruri bune cei de dinaintea mea. Dar s-au ratat campanii. Nu am venit şi am preluat o echipă funcţională care să producă performanţă. În rest, sunt supărat, nervos, dar încerc să trag concluziile corecte. Însă de aici până la a ceda e o distanţă foarte mare. Eu îmi ţin linia, dar am nevoie ca echipa să strângă rândurile şi să producă altfel de rezultate pentru că altfel vom merge din ce în ce mai jos", a explicat el.

