Donald Trump „a subliniat clar” că Ucraina „trebuie să facă parte din Rusia”

Fostul consilier al președintelui Donald Trump, Fiona Hill, a dezvăluit într-o nouă carte că Trump„a subliniat clar” că Ucraina „trebuie să facă parte din Rusia”. Cartea, intitulată „New Cold Wars: China’s Rise, Russia’s Invasion, and America’s Struggle to Defend the West”, este scrisă de David Sanger, reporter la New York Times.