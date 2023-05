Dolly Parton scoate primul album Rock&Roll. Regina muzicii Country a colaborat cu nume sonore: Miley Cyrus, Paul McCartney, Ringo Star, Sting și Elton John, printre mulți alții

Vedeta muzicii country americane Dolly Parton a colaborat cu foştii membri The Beatles Paul McCartney şi Ringo Starr, cu muzicieni veterani precum Elton John şi Sting, dar şi cu fina ei Miley Cyrus, pentru viitorul material discografic ''Rockstar'', primul album rock al cântăreţei, care va fi lansat în noiembrie, potrivit Reuters.

Cântăreaţa, în vârstă de 77 de ani, a dezvăluit marţi pe pagina ei de internet line-up colaborărilor, precum şi detalii despre albumul care va conţine nouă cântece originale şi 21 de coveruri.



Sunt încântată să anunţ în cele din urmă lansarea primului meu album rock and roll 'Rockstar', a declarat Parton.



Sunt foarte onorată şi privilegiată să colaborez cu unii dintre cei mai mari artişti şi muzicieni din toate timpurile, dar şi pentru că pot să cânt toate aceste melodii emblematice din album, a fost o bucurie peste măsură, a mai spus artista.



Parton va interpreta melodia originală World on Fire în cadrul premiilor Academiei de Muzică Country (ACM), gală pe care o va prezenta alături de cântăreţul Garth Brooks şi care va avea loc joi.



Într-un interviu acordat Reuters luna trecută, artista a spus că melodia vorbeşte despre vremurile pe care le trăim.



Este un fel de imn, vorbeşte efectiv despre diferite lucruri... m-am simţit foarte determinată să scriu acest cântec.



Noul album, inspirat de includerea lui Parton anul trecut în Rock & Roll Hall of Fame, conţine totodată colaborări cu artişti precum Lizzo, Sheryl Crow, Stevie Nicks, Kid Rock, Simon Le Bon, P!nk, Brandi Carlile, Debbie Harry, Joan Jett şi Chris Stapleto, printre alte nume sonore din industria muzicală, scrie Agerpres.

