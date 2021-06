Doi fermieri au fraudat APIA cu peste 2 milioane de lei

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Brașov au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a doi fermieri care au obținut pe nedrept fonduri nerambursabile de peste două milioane de lei din partea APIA. De asemenea, a fost trimisă în judecată și Societatea Cooperativă „Crescătorii de Animale Săvăstreana” pentru săvârșirea infracțiunilor de:folosire sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene, în formă continuată (2 fapte) și fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată. Societatea este deținută în cote egale de Jan Vlad Gosch, Ioan Vlad Gosh, Mirjam Hatharina Gosch, Ioan Vlad și Virgil Bucur, iar în perioada 2014 – 2019 a avut afaceri totale de… 119 lei. Firma are sediul în localitatea Săvpstreni din zona Făgărașului.

Potrivit rechizitoriului procurprilor DNA, cei trei inculpați, în calitățile menționate mai sus, ar fi depus, în perioada 2010-2018, la A.P.I.A., mai multe documente cu un conținut nereal (în unele cazuri documentele au fost falsificate de reprezentantul Societății Cooperative „Crescătorii de Animale Săvăstreana”), pentru a obține în mod injust sume de bani în cadrul schemelor de plată unică, pentru suprafețe de teren pe care nu le dețineau în realitate.

În același context, în perioada 2010-2018, unul dintre inculpații menționați ar fi omis să anunțe în termenul legal Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (A.P.I.A.) în legătură cu faptul că nu va exploata agricol mai multe suprafețe de teren.

Prin aceste demersuri, inculpații ar fi obținut pe nedrept fonduri nerambursabile în cuantum total de 2.067.009 lei, sumă cu care A.P.I.A. s-a constituit parte civilă în cauză. În cauză s-au dispus măsuri asiguratorii față de toți inculpații. Dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalul Brașov cu propunere de a se menține măsurile asigurătorii dispuse în cauză, notează BizBrașov.

Ministerul Agriculturii anunță că sprijinul pentru zootehniști va fi de 162 de milioane euro

Ministrul Agriculturii, Adrian Oros, a anunțat pe Facebook care sunt sumele aprobate până la 1 februarie, sub formă de sprijin, pentru zootehniștii români.

În total, este vorba despre 162,62 milioane euro, din care 86,27 milioane euro sunt pentru crescătorii de vaci de lapte, 1,44 milioane euro pentru cei care cresc bivolițe de lapte, 10,87 milioane euro pentru fermierii care au taurine de carne, 64,02 milioane euro pentru zootehniștii care au ovine și caprine și 0,02 milioane euro pentru crescătorii de viermi de mătase.

Plățile se fac prin APIA, iar suma exactă este calculată la cursul valutar din septembrie, anul trecut.

„Plățile se efectuează în lei, la cursul de schimb de 4,8725 lei pentru un euro, stabilit de Banca Centrală Europeană la data de 30 septembrie 2020 și publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr.323 din 1 octombrie 2020. APIA - Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură depune toate eforturile pentru a efectua în timp util plățile aferente Campaniei 2020”, a anunțat ministrul Agriculturii, notează Mediafax.