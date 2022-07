Djokovic, resemnat cu ideea că ar putea să nu joace la US Open. "Nu e sfârşitul lumii"

Sârbul Novak Djokovic, recentul câştigător de la Wimbledon, a declarat joi, la inaugurarea unui complex de tenis în Bosnia, că "nu este sfârşitul lumii" dacă nu va juca la ediţia din acest an de la US Open, informează RMC Sport.



Djokovic a vorbit despre viitorul său pe termen scurt. Nevaccinat şi neautorizat deocamdată să joace la US Open (29 august - 11 septembrie), sârbul relativizează o posibilă absenţă la New York.



Nevaccinat, sârbul nu este autorizat să intre pe teritoriul SUA conform regulilor anti-Covid în vigoare în această ţară, el riscând astfel să fie exclus de la acest turneu.



"Sunt tenisman profesionist şi vreau să mă aflu oriunde pot juca. Politica nu mă interesează. Am părerile mele, iar ceea ce vreau este ca fiecare să aibă libertatea să aleagă ce este mai bine pentru el. Mi-aş dori ca, cel puţin, decizia mea să fie respectată. Dacă sunt autorizat, voi fi la New York. Dacă nu, nu este sfârşitul lumii", a afirmat cel care are 21 de turnee de Mare Şlem câştigate.



Nu ar fi prima oară când "Nole" este privat de un turneu de Mare Şlem deoarece nu este vaccinat împotriva Covid. La începutul anului, el a fost nevoit să părăsească Australia şi nu a putut participa la turneul de Grand Slam de la Melbourne.



"Telenovela asta n-a fost, evident, ceva plăcut. Mulţi încă mai cred că am forţat ca să intru în Australia fără autorizaţie, dar nu este adevărat şi am demonstrat-o în instanţă. Nu mă voi duce niciodată într-o ţară care nu mă vrea şi care nu mi-a dat permisiunea. Şi sper să mă pot întoarce acolo în ianuarie. Îmi place Australia şi vreau să revin acolo. Iar acolo am avut cele mai bune rezultate în turneele de Mare Şlem. Sper că voi fi prezent", a spus sârbul, citat de Agerpres.

Şi-a anunţat Federer retragerea? "Dacă nu mai eşti competitiv, e mai bine să spui stop"

"Iubesc să câştig, dar, dacă nu mai eşti competitiv, e mai bine să spui stop. Nu cred că mai am nevoie de tenis. Sunt fericit cu alte lucruri acum, mă bucură săîi văd crescând pe băieţii mei, sunt super-fericit când fetele mele vin acasă cu o notă bună. Tenisul e încă o parte din mine, dar nu mai înseamnă identitatea mea. Vreau să rămân un om de succes, vrea să pun multă energie în ceea ce fac, dar aceste lucruri se pot realiza şi în afara sportului. Ştiu că o carieră profesionistă nu poate dura la infinit şi sunt ok cu asta", a spus marele campion elveţian pentru publicaţia olandeză Algemeen Dagblad, citat de Eurosport.

"A fost foarte ciudat pentru mine să nu joc la Wimbledon anul acesta. Am fost acolo mereu din 1998 până în prezent. Dar am fost în circuit atât de mult timp încât sunt bucuros să am mai multe momenete de linişte. Am timp să călătoresc, pot să mă văd mai des cu prietenii. Tenisul devine foarte complicat când ai 3 copii, trebuie să te organizezi foarte bine. Bine, lor le place mult să călătorească, erau fericiţi să meargă la New York sau Melborune, unde avem prieteni pe care nu i-am văzut de ceva timp. Dar vă spun sincer că sunt fericit să stau acasă. În unele momente îmi lipsesc călătoriile între turnee şi normal că îmi lipseşte sportul, dar totul e bine, duc o viaţă normală şi îmi place", a mai spus Federer.

