DJ BoBo a împlinit 55 de ani. Cum arată astăzi artistul care a cucerit lumea cu piesa "Love is all around"

Artistul s-a născut la 5 ianuarie 1968 în Kölliken, Elveţia, tatăl său fiind italianul Luigi Cipiriano, iar mama sa de origine elveţiană, Ruth Baumann.

În calitate de producător de muzică dance, primul său mare succes a venit cu single-ul "Somebody Dance with Me", similar cu al lui Rockwell - "Somebody's Watching Me", devenind hitul numărul unu în Elveţia. Ulterior, s-a clasat pe locuri importante în topuri cu single-urile "Keep on Dancing" şi "Take Control", notează site-ul www.musicpopstars.com.

A primit numeroase premii de aur şi platină pentru melodiile sale şi a avut succes în Europa (în primul rând, în Germania şi Elveţia) şi America de Sud. Cântecele din anii 2000 ale lui DJ BoBo au ieşit din specificul dance, dar a continuat să producă piese care aparţin acestui gen muzical, cum ar fi "No More Pain" (2003) sau "Amazing Life" (2005).

Unul dintre single-urile sale, "Chihuahua", a avut un uriaş succes, devenind în 2003 al doilea cel mai bine vândut single al anului la nivel mondial. În decembrie 2004, versiunea cantoneză a piesei "Chihuahua" a fost scrisă de Wyman Wong, această versiune fiind interpretată de Joey Yung. În același an, ca urmare a succesului "Chihuahua", DJ Bobo a primit distincţia pentru showbusiness la Premiile elveţiene, precizează site-ul amintit.

Anul acesta, Dj BoBo a urcat pe scena din fața Porții Brandenburg, pentru showul de Revelion al ZDF.

Pe lângă faptul că este interpret şi producător de muzică eurodance, artistul este şi un dansator şi coregraf talentat, scrie PRO FM. În 1993, DJ BoBo a cunoscut-o pe Nancy Rentzsch, care s-a alăturat echipei sale doi ani mai târziu. René şi Nancy au devenit ulterior un cuplu şi părinții a doi copii, Jamiro Rene (născut pe 8 octombrie 2002) şi Kayley Nancy (născut pe 29 septembrie 2006).

DJ Bobo a devenit ambasador naţional împotriva foamei al Programului Alimentar Mondial al Naţiunilor Unite în octombrie 2006, fiind prima celebritate elveţiană care a preluat acest rol. De asemenea, a participat la evenimentul Geneva Walk the World din 2006.

