Dîncu: Rafila, printre oamenii din PSD pe care îi văd la prezidențiale 2024

Realizator: Domnule ministru, la noi rubrica "Flash interviu" este fixă şi foarte simplă. Aveţi cinci minute, 10 întrebări, eu vi le adresez, decideţi dumneavoastră cât de mult sau cât de puţin răspundeţi la fiecare dintre ele, puteţi răspunde cu 'da' sau 'nu' sau puteţi explica mai mult. Ideal ar fi să le terminăm pe toate 10. Pornim cronometrul. Prima întrebare: s-a tot vorbit în spaţiul public că aţi fi omul unor servicii de informaţii, că aţi avea prieteni sau conexiuni acolo. Serviciile v-au pus la Ministerul Apărării?

Vasile Dîncu: Nu m-au pus serviciile, m-a pus Partidul Social Democrat şi nu am nicio legătură cu serviciile. E adevărat, am fost prieten la un moment dat cu un prieten din copilărie, George Maior de la Cluj, fiul profesorului meu. Nu am nicio legătură nici cu serviciile, iar Partidul Social Democrat m-a propus la acest minister.

Realizator: O să vă rog să daţi trei nume din PSD pe care dumneavoastră le vedeţi ca posibili sau apţi a fi candidaţi la Preşedinţia României în 2024.

Vasile Dîncu: Marcel Ciolacu, Sorin Grindeanu şi Rafila, de exemplu.

Realizator: Aveţi o relaţie cu Răzvan Burleanu de la FRF, trebuia să îi fiţi naş, a apărut în presă această informaţie. Care e adevărul din spatele poveştii?

Vasile Dîncu: Nu îi sunt naş, ştiu cine este naşul, l-am întrebat cine este naşul lui ca să ştiu şi eu ce să spun dacă mă întreabă cineva. Nu sunt naş, am o relaţie de prietenie şi respect pentru Răzvan, dar nu am avut nicio legătură în cariera lui, în ceea ce a făcut el. Legătura noastră şi l-am cunoscut după ce cu vechea conducere a FRF am făcut proiectul pentru Euro 2020, un proiect de licitaţie, şi la UEFA şi eu am făcut acel proiect pentru 2020 cu patru stadioane construite, cu ecofotbal şi alte lucruri, şi aşa l-am cunoscut pe Răzvan, în momentul în care a preluat Federaţia de la Mircea Sandu. De fapt eu am lucrat cu Federaţia cu Mircea Sandu şi cu cealaltă echipă, nu cu el.

Realizator: Pe o scară de la 1 la 10, unde 1 să spunem că e aproape deloc şi 10 foarte tare, cât de mare credeţi că este vina domnului Burleanu cu privire la dezastrul din fotbalul românesc în aceste vremuri?

Vasile Dîncu: 1 sau 2, adică aproape deloc. Suntem într-o tranziţie şi Federaţia, în afară de faptul că pregăteşte juniori, pregăteşte competiţii, încearcă să-i şcolească pe cei care fac managementul fotbalului, antrenori pentru juniori, în afară de asta acesta este potenţialul fotbalului nostru de acum.

Realizator: Am să vă dau cinci nume cu notorietate şi am să vă rog să îmi spuneţi primul cuvânt, prima caracterizare ce vă vine în minte după ce rostesc eu numele respectiv. Marcel Ciolacu.

Vasile Dîncu: Este unul din prietenii mei cei mai buni.

Realizator: Liviu Dragnea.

Vasile Dîncu: Un fost prieten.

Realizator: Gabriela Firea.

Vasile Dîncu: Este un partener şi un om de încredere cu care lucrez foarte bine.

Realizator: Florian Coldea.

Vasile Dîncu: Este un om pe care îl cunosc de dinainte şi cu care am colaborat, dar în situaţii aniversare, de exemplu. Nu îl cunosc foarte bine.

Realizator: Klaus Iohannis.

Vasile Dîncu: Este preşedintele României.

Realizator: Are celebrul grup de la Cluj şansa să preia puterea politică în PSD în viitorul apropiat?

Vasile Dîncu: Grupul de la Cluj nu există. Grupul de la Cluj este o ficţiune. De aceea nu are cum să preia decât o putere fictivă, pentru că nu există grupul de la Cluj. A existat la un moment dat o echipă formată din trei oameni, Ioan Rus, Vasile Puşcaş şi subsemnatul, care au fost consideraţi grupul de la Cluj. Am mai rămas eu în politică, ceilalţi doi nu mai fac politică. Un om singur nu poate face un grup.

Realizator: Se poate considera actuala decizie a CCR privind prescripţia specială o amnistie mascată, un moment zero, o restartare penală, cum vreţi să îi spunem?

Vasile Dîncu: Nu ştiu, nu am studiat cu atenţie. Preocupările din ultima vreme m-au făcut să nu am timp să analizez cu atenţie acest lucru şi nu pot să mă pronunţ.

Realizator: La ieşirea sa din penitenciar, Liviu Dragnea a spus despre dumneavoastră că l-aţi fi lucrat alături de generalul Florian Coldea. Dvs i-aţi răspuns că e o minciună. Întrebare: De ce credeţi că ar fi minţit Dragnea cu aşa ceva, ce avea de câştigat să vă aleagă pe dvs în combinaţia asta?

Vasile Dîncu: A fost influenţat de cei din jur, de cei care i-au prezentat de exemplu un interviu cu mine trucat spunând că el a fost de vină, lucru pe care nu l-am spus niciodată. Eu am fost foarte loial prieteniei lui, el a încercat să explice de ce finalmente nu m-a numit pe mine într-o funcţie despre care nu am vorbit niciodată cu el, s-a întâmplat, dar el a vorbit cu mai multă lume şi a încercat să-şi explice chestia asta. Nu am înţeles deloc de ce a făcut lucrul ăsta. O chestiune de caracter până la urmă.

Realizator: Cât de adevărată credeţi că este ideea acreditată de unele voci care spun că serviciile de informaţii ar conduce de fapt România?

Vasile Dîncu: Nu cred că serviciile de informaţii conduc România în acest moment. Şi, dacă mă uit la ce se întâmplă, nu există chiar niciun argument. Nu zic că nu..., probabil că ar vrea să conducă, orice instituţie ar vrea să fie mai importantă în România, dar ţine şi de modul în care sunt conduse. Eu cred că în acest moment instituţiile din domeniul securităţii naţionale, fie că este vorba de SRI, SIE sau ceilalţi, lucrează, rămân într-un cadru constituţional şi acest lucru mi se pare că este evident.

Realizator: Ultima întrebare din cele 10: Există ceva pe lumea asta ce v-ar putea face să renunţaţi la politică? Şi, dacă da, ce?

Vasile Dîncu: Există cărţile mele pe care nu le-am terminat, am vreo patru cărţi în lucru care sunt în jur de 90% finalizate, familia şi pasiunile mele; acestea sunt capabile să mă facă să mă las de politică.

Dialogul a fost transcris de Rador.

