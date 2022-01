Dinamo şi Rapid, noi transferuri. Ce jucători au adus

Dinamo i-a transferat pe jucătorii Igor Jovanovic şi Balthazar Pierret

Clubul de fotbal Dinamo Bucureşti i-a transferat, luni seara, pe jucătorii Igor Jovanovic şi Balthazar Pierret, cei doi semnând contracte valabile până la sfârşitul sezonului, cu opţiune de prelungire pe încă un an.



"Fundaşul central Igor Jovanovic (32 de ani, dublă cetăţenie, croată şi germană, ultima oară la Suduva) şi mijlocaşul francez Balthazar Pierret (21 de ani, ultima oară la Boulogne) au semnat contracte cu Dinamo Bucureşti până la finalul acestui sezon competiţional, cu opţiune de prelungire pentru încă un an", a anunţat administratorul special Iuliu Mureşan pe pagina oficială de Facebook a clubului.



De asemenea, staff-ul tehnic al echipei alb-roşii a fost completat cu secundul Bobi Gheorghiţă Verdeş (41 de ani) şi antrenorul de portari Emilian Dolha (42 de ani).



Fundaşul Igor Jovanovic a mai evoluat în România la Sepsi OSK Sf. Gheorghe, în sezonul 2018-2019, şi la Astra Giurgiu, în sezonul 2020-2021. În cariera sa a mai jucat la formaţiile SV Wacker Burghausen, 1.FC Kleve, Turun Palloseura, Babelsberg 03, Rot-Weiss Erfurt, FF Jaro, Miedz Legnica, Bnei Sakhnin, FC Lahti, Panetolikos şi Seongnam FC.



Mijlocaşul Balthazar Pierret a jucat în cariera sa de până acum la formaţiile OGC Nice B şi US Boulogne.



Clubul Dinamo a ajuns astfel la patru transferuri de la începutul acestui an după fundaşii Răzvan Patriche (ultima oară la Academica Clinceni) şi Marius Tomozei (ultima oară la UTA), transmite Agerpres.

FC Rapid l-a transferat pe fundaşul argentinian Matias Perez Acuna

Echipa de fotbal FC Rapid Bucureşti l-a transferat, luni, pe fundaşul argentinian Matias Perez Acuna (27 de ani), de la CA Estudiantes, din liga a doua argentiniană.



Matias este un fundaş dreapta polivalent, ce poate evolua şi în centrul apărării, dar şi pe postul de mijlocaş dreapta. Argentinianul a semnat un contract pe un an şi jumătate, până în vara lui 2023, precizează clubul Rapid pe site-ul său oficial.



"Sunt foarte fericit, mi-am dorit foarte mult să ajung aici. Când am aflat de această oportunitate nu am stat pe gânduri, voiam să ajung cât mai repede. Vreau să îmi cunosc colegii, să facem lucruri bune împreună. Ştiam de Rapid că este o echipă ce a promovat, care are trei titluri de campioană, ce are un fotbal foarte bun. Este prima mea experienţă în Europa, mi s-a spus despre suporterii Rapidului că sunt fanatici, iar acest lucru m-a încântat", a spus sud-americanul.



Perez Acuna a crescut la juniorii lui Velez Sarsfield, unde a evoluat şi pentru prima echipă, după care a mai jucat la Quilmes şi Tigre. El are în palmares o Cupă a Ligii (Copa de la Superliga - 2019), cu Tigre, după o finală câştigată cu Boca Juniors (2-0), şi o Supercupă a Argentinei (2013), cu Velez.



Acesta este al treilea transfer efectuat de FC Rapid în această iarnă, după fundaşul dreapta Răzvan Onea de la CSM Poli Iaşi şi atacantul Jakub Vojtus (Mezokovesd-Zsory).

