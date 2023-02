”Din această cauză, preţurile la energie au luat-o razna înainte de începerea războiului”. Radu Popa (PSD) acuză CE Oltenia. ”Produceau cu 150 de lei şi vindeau cu 1500 de lei”

Ordinul dat de ANRE

"Am văzut că ANRE a dat un ordin prin care a instituit obligativitatea înmagazinării de gaz pentru furnizorii din România. Un calendar foarte precis: la 1 februarie, trebuie să avem 40% din consum înmagazinat; la 1 septembrie, trebuie să avem 80% din gaz înmagazinat, iar la 1 noiembrie trebuie să avem 100% din consumul casnic înmagazinat. România consumă undeva la 3 terawați de gaz în iarnă. Iarna trecută am avut înmagazinaţi 2.956.000.000 de metri cubi de gaz înmagazinat", a spus Radu Popa, la DCNews TV.

"Principiul monocombustibilului a dus la creşterea preţului foarte serios în piaţă"

"Cei care sunt focusați pe energie ştiu că România funcţionează pe principiul monocombustibilului, adică fiecare producător de energie are randamentele proprii calculate. Nuclearelectrica are un principiu de producere a energiei electrice şi are un cost care este cu mult mai mic decât cel al CE Oltenia, de exemplu, care are un principiu de producere a energiei bazat pe cărbune şi, automat, plătind certificatele de CO2, are un preţ mult mai mare.

Din această cauză, preţurile au luat-o razna. Înainte de începerea războiului, preţurile o luaseră razna deja, pentru că CE Oltenia, care produce cel mai scump, se ducea în piaţă cu preţul cel mai mare şi, automat, ceilalţi producători de energie, văzând că există piaţa pentru un preţ mare, se duceau şi ei cu preţul mare şi se aliniau cu CE Oltenia, nu mai conta ca ei produceau cu 150 de lei şi vindeau cu 1500 de lei, de exemplu. (...) Acest principiu al monocombustibilului a dus la creşterea preţului foarte serios în piaţă. Peste asta s-a suprapus războiul", a mai spus deputatul PSD.

