Din 7 martie, Saturn își începe tranzitul în Pești. Astrologul Daniela Simulescu, avertisment în 7 puncte

”Mâine, Saturn își începe tranzitul în Pești, care va dura până în februarie 2026. Vedeți voi, Saturn îl reprezintă pe Cronos, Zeul Timpului. Și nu prea îi place cu filosofeala alea alea, așa că vă voi oferi o statistică simplă a efectelor tranzitului peste Soare sau peste Ascendent.

Deci dacă ești Pești sau ai ascendentul în Pești, uite ce trebuie să ai în vedere până în 2026.

1. Oboseala. Îți vei vedea limitele. Indiferent de vârsta pe care o ai, nu vei mai putea face lucrurile pe care le făceai înainte. Este nevoie de reprioritizare. Riscul de burnout va fi crescut.

2. Sănătatea. Sistemul osos, pielea, dinții, părul, ochii. Și nu numai. Și să nu uităm de problemele cronice. A, lui Saturn îi place prevenția. Și dacă îți zici că nu ai cum să pățești ceva că doar ai 20 de ani, eu nu m-aș grăbi în locul tău. În plus, Saturn este mai depresiv, deci trebuie să ai grijă și de sănătatea mintală.

3. Maturizare. Asta nu se întâmplă cu floricele pe câmpii, ci prin evenimente serioase și dure câteodată. În familie de cele mai multe ori. Și hei, așa este viața! În niciun caz o poveste Disney.

4. Personal. Relații serioase, oficiale și de durată. Dar nu bazate pe chimie și fluturași. Sau singurătate autoimpusă. Responsabilitatea unui copil.

5. Profesional. Dacă ești acolo unde trebuie, vei primi recunoaștere/o funcție mai bună. Dacă nu, vei primi doar frustrări până schimbi ceva.

6. Acceptare. Nu victimizare! Saturn îți arată că timpul trece. Te lasă puțin să plângi, dar se satură repede de copilărismele astea.

7. Distanțare. Selecție serioasă prin anturaj. Valabil și pentru cei cu marcaj de Gemeni, Săgetător și Pești.

Saturn are un principiu: KISS. În traducere: Keep it simple, stupid!

P.S. Cei cu marcaj de Vărsător vă pot confirma prin detalierea vieții lor din martie 2020 încoace, de când Saturn le-a tot tranzitat semnul” transmite astrologul DCNews și Astrosens, Daniela Simulescu.

