Digitalizare ANAF. Cîţu: Am făcut anul acesta cât n-au făcut alţii în 30 de ani

Florin Cîţu a explicat ce paşi s-au făcut în timpul în care a fost ministru de Finanţe şi apoi premier pentru procesul de digitalizare la ANAF.

"Anul acesta am făcut într-un an de zile cât n-au făcut alţii în 30 de ani de zile în ceea ce priveşte digitalizarea ANAF. Era un proiect în 2019, când am ajuns eu acolo, de a conecta casele de marcat la ANAF, de prin 2003. L-am făcut într-un an, iar acum avem 500.000 de case de marcat, din 600.000, deja conectate. Am făcut digitalizarea ANAF, sunt multe lucruri, cum ar mai fi e-facturare - acest proiect pe care iarăşi toţi ne spuneau că nu putem să-l facem. Când am ajuns la Ministerul Finanţelor în 2019 era un proiect...", a explicat Florin Cîţu la Digi 24.

"Anul acesta, după ce am eliminat toate taxele PSD şi OUG 114, veniturile la buget sunt mai mari decât anul trecut la 11 luni cu peste 50 de miliarde de lei, faţă de începutul anului mai mari cu 25 de miliarde de lei. Asta e o colectare bună", a mai spus liderul PNL.

Cîţu: Dacă implementarea reformelor e afectată de coaliţia cu PSD, vom vedea dacă mergem mai departe

Preşedintele PNL, Florin Cîţu a declarat, joi seară, că guvernarea alături de PSD a fost un "compromis" necesar pentru continuarea reformelor, dar dacă implementarea acestora va fi pusă în pericol, va fi primul care va propune găsirea unei alte formule.



"Votul final a fost pentru o guvernare stabilă în care putem să avem voturi stabile pentru a duce mai departe programul de guvernare. Aşa s-a ajuns la acest compromis, care nu este un cec în alb, nu este o coaliţie necondiţionată (...) Rolul PNL în această guvernare este de a duce mai departe reformele pe care le-am început. Avem reforme din PNRR la care ţinem foarte mult, reforma pensiilor (...) , reformele sunt acolo şi le vom face, iar eu voi fi primul care, în momentul în care voi vedea că implementarea acestor reforme este afectată de această coaliţie, de această guvernare, voi merge în PNL şi vom avea o discuţie şi vom vedea dacă este momentul să mergem mai departe sau nu. Nu punem în pericol ceea ce am început (...) Le-am promis românilor aceste reforme şi mă ţin de cuvânt. Vom merge în PNL şi vom lua o decizie. Să ştiţi că sunt opţiuni, dar astăzi aceasta era opţiunea (...) Atunci aşa arătau lucrurile, în momentul în care cei de la USR au dat semne clare că nu vor să mai guverneze cu noi şi minorităţile au spus că nu vor să mai voteze o majoritate alături de USR. Era singura opţiune pentru a avea guvern acum" , a spus liderul PNL la Digi 24.