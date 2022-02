Dieta prin care Cătălin Scărlătescu a reușit să slăbească 52 de kg

Cătălin Scărlătescu ajunsese să cântărească 120 de kilograme. Din cauza aceasta, cheful bucătar putea avea mari probleme de sănătate. Așa că a decis să pună piciorul în prag și să își schimbe modul de viață, conform Spynews.

Ce cură de slăbire a urmat Cătălin Scărlătescu?

Vedeta a reușit să slăbească 52 de kilograme doar prin aliminarea unor alimente. Bucătarul a dezvăluit că nu a mai pus mâna pe pâine, carne, dulciuri, dar nici pe alcool.

”Am zis că vreau să fac o schimbare. Dar cred că erau şi toate date peste cap în analize. Erau praf, nu mai dormeam bine şi am zis, gata, trebuie să slăbesc. Nu mai mănânc carne deloc, nu mai beau alcool. E simplu. Eu am spus într-o zi că nu mai fumez şi n-am mai fumat, la fel pot să zic orice. Nu am mâncat pâine, carne, dulciuri şi nu am băut alcool.

Am mâncat, în schimb, doar salate proaspete, spanac, ştevie, castraveţi, roşii, mere, grepfrut, prune, nuci şi migdale neprăjite şi nesărate. Nu contează ordinea sau cantitatea, însă nu ai voie să mănânci nimic altceva. Legumele se pot face pe grătar, verziturile se fac salate proaspete stropite doar cu lămâie (fără ulei) şi un strop de sare, iar fructele se consumă proaspete”, a spus Cătălin Scărlătescu.

Cătălin Scărlătescu s-a îmbolnăvit când a încercat să slăbească

Prima oară când a încercat să slăbească, Cătălin Scărlătescu s-a îmbolnăvit. Acest proces necesită răbdare și multă voință.

”Eu am slăbit de două ori în viața mea. O dată am slăbit 25 de kilograme și m-am îmbolnăvit pentru că nu am făcut-o ca lumea. Și a doua oară am făcut-o ca lumea. (…) Am întinerit cu vreo 30 de ani. Pot să mă leg la șireturi fără probleme. M-am apucat de sport”, a mai spus Scărlătescu, în urmă cu ceva timp.

Întotdeauna a fost un mister în ceea ce privește viața amoroasă a lui Cătălin Scărlătescu. Recent, s-a aflat că juratul de la „Chefi la cuțite” ar avea o relație cu Doina Teodoru, câștigătoarea „iUmor” din 2017.

„Este o relație foarte specială și frumoasă… Și așa vreau să rămână”, a declarat Cătălin Scărlătescu. Cei doi au plecat într-o vacanță, în Thailanda, unde au profitat din plin de fiecare moment petrecut împreună.

Între Cătălin Scărlătescu și Doina Teodoru este o diferență de vârstă de 17 ani, potrivit a1.ro.

Doina Teodoru s-a remarcat în lumea divertismentului și a mediului online datorită interpretărilor sale de excepție. Doina Teodoru este câștigătoarea sezonului trei „iUmor” de la Antena 1. A reuşit să cucerească publicul cu o serie de glume acide la adresa juriului şi a altor vedete de televiziune. Întrebată cum i s-a schimbat viața după ce a câștigat sezonul, a răspuns astfel: „S-a schimbat destul de mult. Am intrat în echipa lui Mihai pentru „Băieți de oraș”. A fost o experiență extraordinară, m-am distrat teribil și am început să fac niște turnee de stand-up. Eu nu m-aș fi așteptat. Eu nu sunt comediant.”

Talentul ei senzațional a ajutat-o să se remarce și când a venit la iUmor în 2020, imitând-o pe Dana Budeanu, în sezonul 8.

În a treia ediție de „Râzi cu ROaST”, pe 1 decembrie, de Ziua României, actrița Doina Teodoru, în rolul Reginei Maria, i-a luat la roast pe jurații iUmor și nu numai: „Exista un protocol. Regele, când ieșea în public, era impecabil. Trebuia să arăți ca o statuie. Cei de astăzi arată ca un tufiș. E și vorba aia românească: haina face pe om. Te uiți la primarul Bucureștiului și zici că toate hainele au făcut pe el. Dar fii bărbat adevărat, îmbracă-te ca un domn, tunde părul militărește și spune-le oamenilor adevărul: da, anul acesta, o să stați în frig, dar vă garantez că, în patru ani, o să aveți alt primar!”

„A dispărut mândria de a fi român”, a continuat Doina Teodoru. „Nu o mai simțiți. A cui este vina? A voastră, bineînțeles, v-ați complăcut în starea aceasta. Oricum, murim, oricum, nu are niciun rost, dar găsiți rostul! Trebuie să fie printre voi și oameni care sunt în stare să ridice țara asta dintre gunoaie, la figurat bineînțeles, pentru că la Sectorul 1 primarul a încercat ceva... Nu a mai ridicat gunoiul o vreme, pentru că încerca să salveze o specie pe cale de disparație: șobolanii”, a spus Doina Teodoru, stârnind hohote de râs.

