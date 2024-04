Diana Șoșoacă, ordin de protecţie împotriva soțului ei. "Îmi este frică pentru viaţa mea şi a copilului meu". Reacția lui Silvestru Șoșoacă

Scandalul din familia Şoşoacă ia amploare. Diana Șoșoacă a obținut un ordin de protecţie provizoriu împotriva soțului ei și îl acuză că ar fi fost agresiv atât cu ea cât şi cu fiica lor în vârstă de 11 ani. Cei doi se află acum în plin proces de divorț.

Silvestru Şoşoacă ar fi încălcat prevederile ordinului de protecţie şi nu s-ar fi prezentat la secţia de Poliţie, iar acum ar urma ca oamenii legii să îi monteze o brațară de monitorizare.

VEZI ȘI: Silvestru a băgat divorț de Diana Șoșoacă: Scopul meu e să nu-mi facă numele de râs și doar eu să duc numele Șoșoacă mai departe

"Îmi este frică pentru viaţa mea şi viaţa copilului meu pentru că ştiu de ce este capabil. Ştiu câtă ură are împotriva mea şi a copiilor mei. Nu îmi e frică de ucraineni mai mult decât de acest om care poate să acționeze într-un mod abominabil. Ordinul de protecție există şi pentru agresiune psihologică nu numai bătăi", a spus Diana Şoşoacă la Antena 3 CNN.

Reacția lui Silvestru Șoșoacă

Silvestru Șoșoacă neagă acuzațiile lansate de soția lui.

"Nu am văzut-o de săptămâni întregi, deci nu am dialogat cu ea decât prin intermediul presei și online", a spus acesta, izbucnind în râs atunci când jurnaliștii i-au spus că Diana Șoșoacă a declarat că el a agresat-o emoțional și fizic.

"Sper că nu îmi pun brățară. Nu am pățit niciodată așa ceva", a mai spus Silvestru Șoșoacă.

Întrebat dacă a agresat-o vreodată fizic pe soția sa, acesta a afirmat: "Nici vorbă. Vrea să se bage în seamă, vrea publicitate. A început campania electorală, iar ea nu are niciun program, nu are niciun om valabil, nu are pe nimeni, nu are primar la Primăria Generală, nu are primar la Sectorul 1, nu are la Sectorul 2, nu are nimic. Oamenii buni i-a dat afară".

Poliția Capitalei a transmis că cercetările sunt continuate de polițiști din cadrul Secției 6, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de violență în familie și nerespectarea măsurilor dispuse prin ordinul de protecție.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News