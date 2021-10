Deputata Anamaria Gavrilă, ex-AUR, scandal la Înmatriculări. Nu i s-a permis accesul pentru că nu avea certificatul verde

Deputata Anamaria Gavrilă, ex-AUR, a mers miercuri dimineață la sediul din Deva al Serviciului Public Comunitar de Înmatriculări şi Permise de Conducere pentru a verifica dacă documentele pe care le-a depus au fost înregistrate.

Nu i s-a permis accesul pe motiv că nu avea certificat verde, iar deputata s-a certat cu polițistul care asigura paza. Anamaria Gavrilă a filmat totul și a postat pe Facebook, potrivit zhd.ro.

Printre altele, Anamaria Gavrilă a acuzat că este ignorată de autorități și că salariații nu i-au oferit informațiile de care avea nevoie.

„Când am venit aici, luni, mi s-a condiţionat depunerea documentelor de a avea un certificat verde sau un test. Am refuzat acest lucru şi, aşa cum mi-au indicat doamnele de la ghişee, am lăsat documentele împreună cu suma de bani pentru numere preferenţiale şi am plecat acasă. Azi am venit, din nou, cu programare, pentru a întreba despre documentele mele. Aşa că stau şi întreb dacă documentele sunt aici, dacă sunt procesate şi când pot să le ridic. Au chemat poliţia locală să mă legitimeze”, a spus Anamaria Gavrilă.

Polițistul i-a spus Anamariei Gavrilă că angajaţii Serviciului Regim Permise şi Înmatriculări i-au transmis informațiile, dar că ea le-ar fi abandonat. De asemenea, i-a cerut să nu-l mai filmeze. „Trebuie să faceţi circ pentru a rezolva o problemă?”, a mai întrebat polițistul.

Un bărbat i-a cerut deputatei să plece. „Avem de lucru, lăsaţi filmele pentru altă dată”, i-a spus el. „Azi, mâine n-o să mai aveţi de lucru, că nu vă mai lasă la lucru”, i-a răspuns deputata ex-AUR.

La scurt timp, bărbatul a revenit cu o replică: „Staţi liniştită, că o să fie de lucru. Cine nu vrea să lucreze, n-o să lucreze. Chemaţi, bă, mascaţii să o ia de aici pe asta”. „Mergeţi la lucru, că nu e nicio ruşine să mergi să dai la şanţ”, a mai spus Anamaria Gavrilă apoi, potrivit Digi24.

În vara acestui an, deputata Anamaria Gavrilă și-a dat demisia din partidul AUR, anunțând că va rămâne în continuare parlamentar independent. Aceasta se pare că a fost dezamăgită de modul în care formațiunea politică AUR a ales să facă politică, obiectivele anunțate rămânând doar slogane. (Mai multe detalii, AICI.)