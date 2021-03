Deputat PNL, vaccinat cu AstraZeneca: Nu voi fi ipocrit să spun că nu am urmărit cu atenție știrile, dar am mers pe mâna specialiștilor

Deputatul PNL Alexandru Kocsis anunță că vineri dimineață s-a vaccinat cu AstraZeneca.

„Anunțul de joi al Agenției Europene a Medicamentului a fost suficient pentru mine. Am mers pe mâna specialiștilor. În dimineața asta m-am vaccinat. Am fost programat în urmă cu o lună. La momentul programării am fost întrebat dacă am vreo preferință pentru un anumit vaccin și am răspuns: cel cu care pot obține cea mai rapidă programare. Mi s-a răspuns Astra Zeneca”, a explicat acesta, citează Mediafax.

"Nu voi fi ipocrit să spun că nu am urmărit cu atenție știrile din ultimele zile"

El menționează că a acceptat și a fost programat pe 19 martie.

„Nu voi fi ipocrit să spun că nu am urmărit cu atenție știrile din ultimele zile legate de posibilele efecte adverse. Sunt un om rațional și este normal să caut să aflu cât mai multe informații despre un demers care privește sănătatea noastră. Anunțul de ieri al Agenției Europene a Medicamentului a fost suficient pentru mine. Am mers pe mâna specialiștilor”, conchide Kocsic.

Agenția Europeană a Medicamentului a stabilit joi că vaccinul AstraZeneca este sigur și eficient.

Directoarea EMA, Emer Cooke, a afirmat că vaccinul AstraZeneca nu este asociat cu riscurile de coagulare a sângelui.

Reprezentanții Agenției Europene a Medicamentului consideră că beneficiile vaccinului sunt mult mai mari decât riscurile și spun că nu au găsit probleme la niciun lot de vaccin.