Depresia postnatală. Cum a trecut Emily Burghelea peste perioada neagră: "M-am simțit foarte rău"

Recent, a avut loc lansarea noii grile de toamnă a Pro TV-ului, acolo unde toate vedetele trustului au fost prezente, pentru a vedea în premieră primele imagini de la unele dintre cele mai așteptate proiecte. Am întâlnit-o aici și pe Emily Burghelea, care va face parte din proiectul „Săriți de pe fix”. Până să ne vorbească însă de cel mai nou proiect în care este implicată, Emily Burghelea a vorbit despre provocările pe care i le-a adus viața cu doi copii, vedeta devenind mămică pentru a doua oară în urmă cu 7 luni.

„Aseară cel mic a dormit cu Andrei, iar Amedea s-a dus la mama soacră, pentru că am avut o stare mai rea, practic, uite, diferențe între cele două sarcini. La Amedea, eu nu am avut niciun fel de bătaie de cap un an de zile, după naștere nu am avut probleme femeiești, dar acum mă simt foarte rău, sunt o grămadă de mămici care după ce au născut se simt mult mai rău în această perioadă a lunii, dar o să-mi revin eu”, a spus Emily Burghelea, în exclusivitate pentru Spectacola.

„Există viață și după naștere”

Chiar dacă a avut și ea parte de mai multe provocări, așa cum probabil că apar în viața oricărei femei ce devine mamă, Emily Burghelea ne spune că nimic nu se compară cu satisfacția momentului în care îți ții în brațe puii.

„Nu trebuie să fie nimic de speriat, când vine vorba de o naștere, un copil este o binecuvântare. Există viață și după naștere, poți să-ți revii foarte ușor dacă te organizezi puțin și bucuria pe care ți-o oferă un copil, în momentul în care îl ții în brațe, nu se compară cu nimic. Este cel mai frumos lucru, mi se face pielea de găină. Adică lucrul acesta cu kilogramele în plus nici măcar nu contează”, a mai declarat frumoasa blondină.

Cum a depășit Emily Burghelea depresia postnatală

Chiar dacă acum este recunoscătoare pentru minunile din viața sa, Emily Burghelea ne-a dezvăluit faptul că, la rândul său, a experimentat depresia postnatală. Totuși, cu susținerea și cu persoanele potrivite, vedeta a reușit să treacă peste acel episod neplăcut.

