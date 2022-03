Denise Rifai: Eu nu aș renunța niciodată la mască în supermarket. A fost o perioadă foarte grea / video

„Eu am coloană vertebrală de la tata. M-a învățat să fiu eu, să nu fac niciun compromis. (...) Mă mișc drept, sigur, consolidat. Tata are încredere în mine și este foarte mândru că pot face față oricărei situații. Tata este foarte sigur pe mine, în tot. A înțeles că eu m-am născut să fac altceva și că lucrurile nu sunt finite. Viața este într-o continuă schimbare. Poate o să ajung să fac și ce își dorea el, nu se știe. (...) Pentru mine, părinții au fost bunicii și tata și mama, deși îmi sunt părinți, îmi sunt prieteni. Nu mă simt într-o altă generație față de cea a părinților mei. Suntem toți moderni. Nu am lăsat principiile pe care le avem. Valorile sunt aceleași”, a spus Denise Rifai în cadrul unui interviu acordat DCNews și Spectacola.

„Vreau să se termine cu pandemia. Au fost ani plini de frici. Te gândești că un virus vine și îți ia familia, pe cineva drag. Mi-a fost foarte frică pentru părinții mei, pentru noi toți. Noi, cu acest COVID, am stat într-o nebunie. (...) E foarte complicat când pășești în gol. O mică chestie poate curma viața unui om. Am avut drame în viețile apropiaților mei. Oameni care au murit din cauza acestui COVID. A fost o perioadă foarte grea”, a povestit Denise Rifai.

„Anxietatea pe care o are toată lumea... o am și eu. Nu contează că ești un pic mai cunoscut decât ceilalți. Nu. Este aceeași frică”, a mai spus Denise Rifai.

„Abia aștept să depășim pandemia. Dar mie îmi plac niște elemente care s-au întâmplat. Purtarea măștii este utilă în multe medii. Există mult mai multă igienă la nivelul mâinilor. (...) Eu, de exemplu, nu aș renunța niciodată la mască în supermarket. Mi se pare o chestie de igienă”, a mai zis Denise Rifai.

Denise Rifai, fără secrete, la Interviurile Spectacola și DC News

Denise Rifai este una dintre cele mai apreciate prezentatoare TV din România. Vedeta realizează emisiunea ”40 de întrebări cu Denise Rifai”, de la Kanal D. Proiectul a devenit un adevărat fenomen, încă de la prima ediție. Personalități de renume s-au așezat în fața jurnalistei și i-au răspuns la cele 40 de întrebări incomode.

Întrebată dacă a câștigat antipatii în urma emisiunii pe care o moderează, Denise Rifai a mărturisit că nu crede acest lucru, deși mulți se întreabă cum de acceptă toată lumea să vină la ea în emisiune.

„Nu cred. Ok, toată lumea se întreabă „Dar de ce vin? Ce are ea de vin la ea?”. Ea e corectă. Eu sunt corectă. Este șansa lui să își configureze propriul portret. Pentru că independent de cele 40 de întrebări, neplăcute, plăcute, spectaculoase, omul de acasă, dacă mă dă pe mine la o parte și îl privește doar pe el, din grimase, din gesturi, din modul în care se poziționează, din modul în care să construiește răspunsurile, cel de acasă își dă seama dacă minte, dacă are emoții, dacă e curat, dacă e asumat, curat în trăire sau ipocrit. Eu fac o muncă nebună împreună cu o echipă. Invitatul își poate reconstrui imaginea, poate câștiga public nou, se poate face auzit, totul este pe foarte pozitiv. Eu îmi fac treaba mea. Sunt mai multe decât politicaly corect, joc doar cu ce e și pun întrebările pe care toată lumea le are, să nu fim ipocriți. Iar el vine cu adevărul lui. Depinde, dacă vrea să fie autentic, va fi foarte iubit. Și avem niște rezultate spectaculoase cu anumiți invitați care au ales să fie ei, nu să fie cum cred ei că ar trebui să fie ca să fie acceptați sau iubiți de public”, a spus Denise Rifai în interviul pentru Spectacola și DC News.

