Demitere Vlad Voiculescu. Chirieac - Ciuvică, replici savuroase: Și Obama mi-a spus că-l susține

"Vi l-au demis pe Vlăduț Vasilică Voiculescu!", a spus Bogdan Chirieac.

"Aș zice că nu mie mi l-au demis, ci dumneavoastră vi l-au demis. Că dvs. ne spuneați că omul ăsta e mai tare decât România, că-l susține toată planta. De la Hollywood, până nu știu unde și să nu se poate să fie schimbat.

Și Obama mi-a spus că-l susține practic... mi-a zis ceva cu filmul (n.r. Colectiv) Toată lumea a zis că nu are cum, nu are cum, dar adevărul e că și eu am zis că nu cred că săptămâna asta se va mai întâmpla ceva, dar am spus mereu că omul ăsta nu o să mai poată continua mult acolo. Nu mă așteptam la mișcarea asta peste noapte a domnului Iohannis", a completat Mugur Ciuvică, în exclusivitate pentru DC NEWS.

Vezi mai multe în video: