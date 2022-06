Demisie la vârful USR. Monica Berescu părăsește Biroul Național al partidului: E greșit să încurajezi parlamentarii să plece

Deputatul USR Monica Berescu şi-a anunţat demisia din Biroul Naţional al USR, motivând că este greşit pentru viitorul politic al unei organizaţii să încurajezi parlamentarii să plece din partid.



„Am luat decizia de a demisiona din rolul de membru al Biroului Naţional. Cred că este greşit pentru organizaţie şi pentru viitorul ei politic să încurajezi parlamentarii să plece, în condiţiile în care tocmai ieri demisionase o colegă, iar un altul fusese exclus (abuziv, în condiţiile în care sunt cel puţin alte trei exemple de parlamentari care au avut fix acelaşi tip de discurs, dar fără nici o consecinţă). Cu un astfel de discurs, faliile deja existente în acest partid se vor adânci”, susţine Monica Berescu în mesajul trimis pe grupurile interne ale USR, dar şi membrilor Biroului Naţional.



Totodată, deputatul USR precizează că nu vede „cum se poate lucra la coeziune şi unitate când toate mesajele recente arată contrariul”.



Deputatul USR Monica Berescu a declarat, sâmbătă, pentru News.ro că există o dezamăgire în rândul aleşilor partidului, dar şi a membrilor USR, dar că lucrurile încă pot fi reparate, urmând ca în funcţie de reacţia conducerii USR, parlamentarii să decidă dacă rămân sau pleacă din această formaţiune.



Monica Berescu consideră că „plecarea celor cinci europarlamentari din USR nu este o surpriză pentru cei ancoraţi cu ceea ce se petrece în partid”, dar că a fost dezamăgită de reacţia unora dintre colegii din USR la aflarea acestei veşti.



„Cred că e cazul să ne tratăm cu respect înainte de toate şi să ne respectăm deciziile. Mă refer la reacţiile unor colegi din Biroul Naţional. Când cinci europarlamentari decid să plece din partidul tău cred că ar trebui să îţi pui semne de întrebare, să te întrebi ce nu merge şi să te gândeşti cum poţi îmbunătăţi lucrurile”, a afirmat deputatul USR, Monica Berescu, conform Adevărul.

Dacian Cioloș a demisionat din USR, alături de alți patru parlamentari. Apare REPER - Reînnoim Proiectul European al României

Europarlamentarii Ramona Strugariu, Dragoș Pîslaru, Alin Mituța, Dragoș Tudorache și Dacian Cioloș au renunțat azi la calitatea de membri ai partidului Uniunea Salvați România.

"Am decis să plec din USR. O spun cu părere de rău pentru că aveam mari speranțe legate de evoluția USR, mai ales după fuziune. Speram să ajungem să ne echilibrăm unii pe alții și să trecem de la un partid anti-sistem, oarecum radicalizat, la un partid al construcției pentru oameni, al empatiei și maturității politice. Nu a fost să fie așa și îmi asum și eu acest eșec al fuziunii. Dar cert este că eu nu am intrat în politică ca să mă ocup de scandaluri interne și nici să asist la bullying în partid. Nu am intrat pentru a mă ralia la interese tribale și a lovi în cei din jur care nu sunt din tribul potrivit. Eu cred că energia oamenilor politici trebuie sa fie dedicată construcției. Nu poți construi temelia unui partid solid cu ranga și cu teama pierderii controlului. M-am săturat de scandaluri și de neîncredere. Vă spun cu părere de rău, că, la 3 ani de mandat ca europarlamentar, pe cât de departe a ajuns această delegație în Parlamentul European, pe atât de departe suntem acasă în România de principiile pe care le susținem la nivel european.Atunci când am plecat la drum împreună, am primit un mandat și o responsabilitate uriașă – oamenii și-au pus speranța în noi pentru a moderniza și reforma România.

Acum, când este clar că viziunea mea s-a blocat în USR, este logic să încerc să-mi țin această promisiune și să pun mai presus încrederea alegătorilor decât interesele unui grup din partid.De astăzi, alături de Ramona Strugariu, Alin Mituță, Dragoș Tudorache și Dacian Cioloș, voi munci pentru un proiect liberal matur, fără scandaluri, meritocratic în noua formațiune REPER - Reînnoim Proiectul European al României. Rămânem afiliați grupului parlamentar Renew Europe.Vă invit pe pagina www.partidulreper.ro, unde noi, inițiatorii, admitem că există în societate dezamăgire și neîncredere în partidele politice, dar că nu este prea târziu pentru a o lua de la capăt. Vă așteptăm alături de noi!

Și încă ceva, foarte important pentru mine – las în urma mea în USR mulți oameni faini, pe care îi prețuiesc cu adevărat. Pentru ei și pentru timpul petrecut alături, pe stradă, în campanii și nu numai, nu mă veți vedea vreodată atacând USR de acum încolo. Respect decizia celor care vor să rămână și urez succes USR și colegilor buni care rămân. În același timp însă, îi asigur pe toți aceia care vor să mi se alăture că m-aș bucura să ne regăsim într-un nou proiect politic de anvergură, în care să ne regăsim entuziasmul de a ne lupta pentru români și pentru România", a scris Dragoș Pîslaru pe facebook (citește mai mult AICI).

