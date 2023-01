Delia, șocată de cazul femeii ucise de câini în zona Lacul Morii: Să mori sfâșiat de câini în anul Domnului... Nu există, bă, așa ceva!

Delia, la rândul ei o iubitoare a jogging-ului, a fost șocată când a aflat de cazul Anei Oros. "Să mori sfâșiat de câini în anul Domnului... Nu există, bă, așa ceva, nu există într-o Capitală! Nu, refuz!", a spus artista, pe Instagram.

"Am avut noroc, au existat și cazuri fatale"

Sâmbătă, Ana Oros a fost sfâșiată de câini, în zona Lacul Morii, în timpe ce se afla la alergat. Aceasta mai trecuse printr-o situație similară, anul trecut, în același loc, suferind mai multe operații, ulterior.

Iată ce spunea atunci:

”Eu alerg des pe acolo, locuiesc în zonă din 2018. Ca inginer de mediu, am ceva experiență și am analizat ce se petrece acolo. Dar nu am estimat bine în acel moment. Un cățel prinsese o cârtiță în altă parte, fugea de haită și eu voiam să ocolesc pe unde mergea chiar acel cățel. Nu voiam să mă bag chiar pe lângă el, să creadă că îi fur cârtița, și am luat-o printre câini.

Eu cunoșteam câinii, dar erau două haite. Pe una o puteam struni, pe cealaltă, la fel, dar erau amândouă și nu am putut. Mă bucur că au fost acei oameni, acel biciclist, să mă salveze. Avusesem și o premoniție că se va întâmpla ceva rău. Există un Dumnezeu, am avut puțin noroc. Au existat și cazuri fatale”.

"Sper că se vor lua măsurile administrative potrivite"

”Știu că s-au sesizat autoritățile. Sper că se vor lua măsurile administrative potrivite, că se vor implica cele două primării care se ocupă de amenajarea zonei Lacului Morii și în amonte, pe Dâmbovița, către Stadionul Chiajna. Sper să își dea mână cu mână și, împreună cu ceilalți, să pună lucrurile la punct.

Cred că ar trebui să se facă un grup de lucru între primăriile de acolo (Primăria Sectorului 6 și Primăria Chiajna, n. red.), cu Poliția, să rezolve situația. Eu cred că există soluții. Acei câini pot fi castrați. Sunt multe familii în străinătate care au nevoie de căței și i-ar adopta. Din ceea ce știu nu i-au adunat încă pe toți, au ridicat doar vreo 10 din cei 15-20 care m-au atacat”.

