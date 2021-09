Delia, făcută knockout de mama ei. Gina Matache: E risipitoare, e pe lux și opulență

Delia Matache și soțul ei, Răzvan Munteanu, au împlinit nouă ani de la căsătorie și au plecat în vacanță.

Cei doi au plecat alături de sora artistei, Oana, și de soțul acesteia.

Mama Deliei, Gina Matache a fost cea care i-a dat de gol și a dat detalii din cuplul juratei X Factor.

Gina Matache a rămas acasă cu cei doi nepoți, copiii Oanei

"Delia a plecat în Sardinia și a luat-o și pe sor-sa cu bărba-su cu ea. Așa că eu am rămas bonă! Fetele mele nu mi-au cerut sfatul niciodată! Au făcut doar ce le-a tăiat capul și după m-au anunțat și pe mine! Delia nu are nicio treabă cu banii. Când se termină, pune mâna pe telefon și sună la Răzvan să-i pună bani pe card. E risipitoare Delia, e pe lux și opulență, mai ales cu vacanțele", a declarat mama Deliei, potrivit Antena Stars.

Totodată, Gina Matache spune că se consideră o persoană norocoasă pentru că fetele ei au ales bine în viață și spune că se întelege bine cu ambii gineri.

"Eu sunt o mamă norocoasă. Mă înțeleg cu amândoi ginerii și cu cuscrele sunt prietenă la cataramă", a mai spus mama Deliei.

Ce spune Gina Matache despre un nepot din partea Deliei

"Delia își dorește copil, dar când o vrea Dumnezeu! Nu vreau să mă mai bag în casa ei!

Mă ceartă mereu că vorbesc în numele ei!", a mai spus Gina Matache.

Mama Deliei, la capătul puterilor. Gina Matache, probleme grave de sănătate: Nu mai am cum să lupt, nu există leac

Mama Deliei se confruntă cu grave probleme de sănătate în ultima vreme, iar după ce a suferit o intervenție chirurgicală la mână, medicii i-au dezvăluit Ginei Matache că afecțiunea cu care se confruntă nu are leac.

Invitată în platoul Antena Stars, mama Deliei Matache a mărturisit cum gestionează întrega situația.

Deși interpreta de muzică populară spera că odată cu operația la mână va scăpa de durerile insuportabile, de discofort, și că va reveni la viața activă pe care o avea înainte, situația a dezamăgit-o, iar lucrurile stau cu totul altfel.

Gina Matache a recunoscut că a ajuns la o limită, motiv pentru care a încetat să mai lupte cu boala și a oprit orice tratament recomandat de medici. Artista a hotărât să nu mai dea o așa mare importanță stării sale de sănătate, lăsând totul în voia lui Dumnezeu.

"Nu mai am cum să lupt, nu mai vreau să mă duc în spitale. Nu mă mai duc, stau acasă liniștită, nu țin niciun tratament și Dumnzeu cu mila, cum o vrea așa face. Problema la mână e mai complicată decât credeam noi, nu prea există leac, nu prea avem practică, sunt lucruri puțin studiate. Mi s-a zis că mai mult nu se poate, deci ce poți să înțelegi. Nu există tratament", a spus mama Deliei la Showbiz Report.

Mama Deliei, tumoră la braț

"Am avut o tumoră la braţ. Am scăpat de ea şi mi s-a spus că este benignă şi că urmează o perioadă de recuperare. Fac lucrurile doar cu mâna dreaptă. Era o tumoră ţinută sub observaţie de vreo trei, patru ani. Când a început să crească, am decis că e mai bine să scăpăm de ea. Eu nu pot să fac mare lucru cu mâna dreaptă. Nu pot să conduc, nu pot să fac lucrurile pe care le făceam înainte", a declarat Gina Matache, acum doi ani, în emisiunea "Star Matinal" de la Antena Stars.

Gina Matache a făcut dezvăluiri nemaiștiute despre relația dintre Delia și Răzvan Munteanu. Mama artistei a susținut că nu a întâlnit pe cineva mai atent și drăgăstos așa cum este Răzvan Munteanu. Cei doi se înțeleg de minune, ba mai mult soacra acestuia povestește că tinerii nu se contrazic aproape niciodată.

”Indiferent ce furtuni ar veni peste ea, ea merge pe drumul ei drept. A avut bunul simț și și-a văzut de drum”, a spus Gina Matache.

Delia, ”disperată după bani”?

”Ea nu știu dacă simte că îi lipsește un copil. Ea vede la Oana, i-ar plăcea, dar nu știe. Și dacă nu o fi, asta e. În viața asta trebuie să sacrifici ceva, ca să construiești altceva. Iar la ea chiar așa este. Pentru că văd. Ea nu se vede altfel. Lumea o judecă că e disperată după bani, dar nu are nicio treabă”, a completat mama Deliei, citează ciao.ro.