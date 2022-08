Def Leppard, în concert pe RADIO DC NEWS: "Hits Vegas: Live At the Planet Hollywood"

În această sâmbătă, de la ora 23.59.00, sunteți invitați pe RADIO DC NEWS la un show de excepție al celor de la Def Leppard - "Hits Vegas: Live At the Planet Hollywood".

O extravaganță sonoră, show-ul "Hits Vegas: Live At the Planet Hollywood" acoperă toate hiturile celor de la Def Leppards, lansate pe parcursul a peste 40 de ani de existență a trupei.

Setul acustic include piese precum Let Me Be The One, We Belong, Have You Ever Needed Someone So Bad și Two Steps Behind.

Seria de concerte ”Midnight Live Concerts” continuă și duminică 28 August, Ora 23.59.00 cu Iron Maiden - "Death On The Road: Live In Dortmund 2005".

Vă așteptăm pe Radio DC News!

Def Leppards

Def Leppard este o trupă rock engleză formată în 1977 în Sheffield .

Din 1992, trupa a fost formată din Joe Elliott (voce principală), Rick Savage (bas), Rick Allen (tobe), Phil Collen (chitară) și Vivian Campbell (chitară). S-au impus ca parte a noului val al mișcării britanice de heavy metal de la începutul anilor 1980.

Cel mai mare succes comercial al trupei a fost între începutul anilor 1980 și începutul anilor 1990, Def Leppard având peste 100 de milioane de albume vândute în întreaga lume.

Acesta este motivul pentru care sunt „una dintre cele cinci trupe rock cu două albume de studio originale vândute în peste 10 milioane de copii în SUA”.

De aceea, admiratorii lor se întind pe toată lumea, de la Metallica la Taylor Swift. Acesta este motivul pentru care muzica durează patruzeci de ani de la formarea lor din 1977 în Sheffield, Marea Britanie.

Stilul muzical al lui Def Leppard a fost descris ca o combinație de glam metal, arena rock și pop rock, cu influențe de hard rock, heavy metal. Def Leppard au experimentat un amestec de elemente hard rock, AOR , pop și heavy metal.

Deși au fost adesea considerați una dintre trupele de top ale noului val de heavy metal britanic, mișcare în vogă la sfârșitul anilor 1970, trupei nu i-a plăcut această asimilare, afirmând: „Nu am fost de acord că muzica noastră seamănă cu cea a lui Iron Maiden ”.

La mijlocul anilor 1980, trupa a fost asociată cu scena glam metal în creștere, în principal datorită succesului lor mainstream și producției plină de strălucire

Pyromania a fost citată drept catalizatorul mișcării pop-metal din anii 1980. Totuși, cei de la Def Leppard și-au exprimat dezacordul față de eticheta „glam metal”, deoarece credeau că nu le descrie cu exactitate aspectul sau stilul muzical.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News