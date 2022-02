De ce sunt aspiratoarele robot o soluție pentru curățenia unei case smart

Aparatele electrocasnice smart sunt construite pentru a fi puse la treaba in fiecare zi, fie ca este vorba despre generarea caldurii, a curentului electric sau de curatenia atat de necesara in fiecare locuinta, fara sa necesite supraveghere sau manevrare. Un astfel de produs este aspiratorul robot, care pentru casele smart (si nu numai) este un obiect esential, fara de care curatenia ar fi mai obositoare si ar avea o durata mai mare.

Aspiratoarele robot curata podeaua, oamenii isi beau cafeaua!

Conform celor de la Case-Smart.ro,un astfel de produs usureaza foarte mult munca, mai ales in casele cu copii si animale de companie. Beneficiind de autonomie si de diverse programe de curatare, aceste mici ajutoare substituie efortul oamenilor si ajuta la mentinerea curateniei la cele mai inalte standarde.

Majoritatea roboteilor se potrivesc pentru toate tipurile de pardoseala, functionand impecabil pe: gresie, parchet, covoare, mochete, linoleum, dar și alte tipuri de podele.

Oferta de aspiratoare robot de pe piata este una generoasa si pentru toate buzunarele. Cei care vor un produs cu un bun raport calitate-pret se pot orienta catre modelul Kyvol D3, cu o putere de aspirare de 1800 Pa si o capacitate de 600 ml, ce poate fi controlat vocal. Aparatul functioneaza pe baza sistemului de navigatie giroscopic, care face ca in timpul utilizarii sa realizeze o harta. Are un corp subtire care se poate preta si in cazul portiunilor greu accesibile.

Persoanele care cauta produse de top, din gama premium, pot alege aspiratorul inteligent Viomi Robot Vacuum V2 Pro, care ajuta la automatizarea treburilor casnice si la economisirea timpului. Dispune de navigare cu laser, cu scanare la 360 de grade. Puterea de aspiratie este de 2100 Pa, iar aparatul poate fi controlat prin aplicatia Xiaomi Home, prin care curatenia se poate programa, setandu-se chiar si tipul de curatare sau zona. Cele 12 seturi de senzori, impreuna cu modul de aspirare, de spalare sau combinat vor face ca aspectul zonei parcurse de aspiratorul robot sa fie ca nou, iar praful si murdaria sa devina o amintire, chiar daca suprafetele au obstacole de pana la 2 cm inaltime.

Curatenie profesionala in fiecare locuinta

Aspiratoarele robot sunt aproape nelipsite din acele case inteligente in care se pune mare accent pe gadgeturile de ultima generatie, dar sunt la fel de utile si in cazul locuintelor clasice. Micii roboti rotunzi pot fi completati cu alte aparate de mare ajutor, ce menţin curăţenia în locuinţa si care pot fi de asemenea achizitionati din magazinele de profil.

Este vorba despre acele aspiratoare verticale ce curata simplu si eficient locurile greu accesibile. Un exemplu este modelul Deerma DX800, cu o putere de 600 W si o capacitate de 800 ml, ce este prevazut cu un filtru lavabil. Un accesoriu util este si centura de umar, care ajuta la purtarea pe umar a aspiratorului pentru a curata elementele de mobilier aflate la inaltime.

In concluzie, traiul acasa este mai confortabil cu ajutoarele potrivite. Programand aspiratorul robot inteligent din aplicatia de pe telefon, acesta isi va face treaba de unul singur, iar oamenii pot desfasura alte activitati in tot acest timp, bucurandu-se de podele curate si de un aer mai proaspat in locuinta.

