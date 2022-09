De ce și-a înscris Amalia Enache fetița la o școală privată: Nu am o opțiune reală la stat

"Nu este o școală de stat din cauza programului și a faptului că mi se pare că învățământul românesc nu e deloc adaptat societății. Peste tot în lume, în Franța, în Marea Britanie, copiii merg dimineața și îi iei după-amiază de la școală.

În România, trebuie la ora 11 deja să găsești soluții pentru cine ia copilul de la școală, opțiunea este un afterschool, pentru care plătești ca la privat și unde oricum copilul stă într-o bancă după ce a stat toată ziua tot într-o bancă, și atunci eu am ales un sistem privat, cu regret că nu am o opțiunea reală la stat. Dar e un sistem privat care urmează programa românească, astfel încât să putem jongla, dacă va fi nevoie. Am ales așa, rațional", a explicat Amalia Enache pentru click.ro.

"Eu mă pregătesc psihic"

Cât despre cum se pregătesc de acest nou început, prezentatoarea tv a mai spus: "În primul rând, eu mă pregătesc psihic. Pentru mine, școala a fost foarte importantă. Mi se pare că sunt produsul unei munci foarte bune ale mele în școală și atunci pun foarte multă valoare în școală. Pe de altă parte, știu că asta înseamnă multă responsabilitate și cumva că s-a încheiat "Dolce far niente" ăsta, și cumva trebuie să avem niște sarcini. Și cumva cred că emoțiile sunt mai mari la mine decât la ea, că ei oricum îi place să se joace foarte mult de-a școala, de-a temele, dar încă nu știe despre ce este vorba".

"În zona de electrice și electrocasnice, mărturisesc că am fost și eu în categoria aceea de a face sertare special amenajate pentru tot felul de cabluri, despre care nu mai știam de la ce sunt și dacă le voi mai folosi vreodată. Tot felul de telefoane care nici nu mai există pe piață și fusesem atașată că era dintre primele mele telefoane, tot felul de electrice de prin bucătărie primite de la mătuși, părinți, dar pe care nu le foloseam.

În momentul în care am aflat că sunt periculoase pentru sănătatea noastră, am zis: "Gata! Este timpul să le adunăm în niște cutii unde să mă asigur că ele se duc într-un loc unde sunt cu adevărat colectate selectiv, sortate și din ele se extrage ceea ce mai poate fi folosit și nu arse undeva la marginea Bucureștiului ca tot eu să respir acel aer". Cred că oamenii de rând ar face mai multe dacă li s-ar da această posibilitate să avem unde precis să le ducem și să fie la îndemână, așa cum au gândit acești studenți, în niște spații, în centrul Bucureștiului, un spațiu de colectare unde știu că mă pot duce și mă pot debarasa de tot ce nu mai am nevoie în casă de genul acesta", a spus Amalia Enache.

"Nu doresc să mai introduc niciun obiect nou în casă"

Vedeta tv le-a cerut prietenilor să nu îi mai dăruiască obiecte, indiferent de ocazie.

"Le spun tuturor să nu îmi aducă obiecte, pentru că eu vreau să scap de multele obiecte pe care le am: vaze, lămpi, orice, nu doresc să mai introduc niciun obiect nou în casă, niciunul, dimpotrivă vreau să eliberez, pentru că mi-am dat seama că nu le folosesc pe toate. Am făcut asta inclusiv cu vesela și cu farfuriile, la un moment dat și cu oalele. Hai să ne limităm la câteva pe care le folosim și restul toate să se ducă la oameni care chiar au nevoie. Linguri, furculițe, prea multe lucruri în această casă. Odată ce au plecat de la mine, nu stau să jelesc după niște obiecte", a declarat Amalia Enache pentru viva.ro.

