„Cât despre traducători, într-adevăr, România suferă foarte tare. Eu încerc să îmi traduc arta, există un agent literar care se ocupă, dar mă lovesc în permanență de această prejudecată că literatura română, „literatură mică”, e necunoscută. Traducătorii de limbă română sunt puțin și foarte scumpi, chiar îmi spunea agenta mea literară că o editură dintr-o țară europeană i-a dat un răspuns după 1 an de zile, pentru că le-a luat un an să găsească un traducător de română disponibil.

Marea majoritate sunt români care trăiesc în Cehia, Polonia, în Franța, sunt cei care au făcut filologia în România, s-au căsătorit, s-au stabilit acolo sau dimpotrivă, sunt studenți din țările respective care au venit în România și au rămas în contact. Există inclusiv un master de traductologie la universitate”, a explicat Anca Mizumschi.

„Dacă traducătorii ar fi mai ușor de găsit și ar fi mai accesibil și ar fi mai mulți, probabil că s-ar mai schimba lucrurile. Dar piața românească de carte este o piață în care nu se vând autori români, se vând traduceri. Deci toată lumea vrea să aducă norvegieni, danezi și alți laureați ai altor premii, fac niște traduceri la repezeală în două luni de zile, iar apoi se publică cartea, că a luat Nobelul sau a luat nu știu ce premiu. Eu pot să spun că am tradus o bună parte din cartea mea și este foarte greu. Și când auzi ca o carte a fost tradusă în 6 săptămâni, un roman a fost tradus în 6 săptămâni, îți dai seama că este o traducere pasabilă, oricât de genial ar fi acel traducător.

Deci ideea este că oamenii nu cumpără titluri ale unor autori români, cu foarte mici excepții, datorită un tip de marketing. Oameni în general preferă să cumpere traduceri. Și atunci, vezi, avem de a face cu un flux dezechilibrat. Deci peste 90% noi aducem autori străini și nu reușim să exportăm decât 5%-10%”, a continuat aceasta.

Cărțile despre români care apar în SUA, dar nu sunt traduse în română

Întrebată care ar fi cauzele pentru care scriitorii și scenariștii români nu se folosesc de poveștile de succes ale personalităților din țara noastră, pe care să le exporte apoi, Anca Mizumschi a răspuns:

„Deci lucrurile stau cam așa. Cred că despre Nadia Comăneci s-au scris mai multe cărți. Povestea este că în România nu au apărut. America este cea mai competitivă piață din lume. Eu când am venit aicea și am citit că se publică 1.000.000 de titluri pe an, m-am frecat de cinci ori la ochi, am verificat cifra și este corectă. Atunci când zici titlu de carte, te referi la un ISBN. Deci în acest milion de titluri pe an nu intră doar cărți de literatură, intră și de grădinărit, culinare, politice, ce vrei tu. Gândește-te cum arată o piață în care sunt 1.000.000 de titluri în fiecare an.

Deci este o piață înfiorător de competitivă, iar 90% sunt numai titluri americane. Gândește-te că sunt 340 de milioane de oameni. Există zeci de mii de scriitori la 340 de milioane de oameni și, în plus, există toată planeta care vine aici din Africa, din Australia, din America de Sud și își dorește să reușească. Deci e cea mai grea piață din lume, piața americană, din punctul ăsta de vedere, pentru că competiția este sângeroasă”.

