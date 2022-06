De ce să îți lași astăzi copilul să se uite la desenele cu Donald Duck

Fiecare zi este specială şi merită celebrată, mai ales atunci când există motive în plus în calendar. Fie că este vorba despre sărbători cunoscute în toată lumea, sau de ocazii mai puţin ştiute, în orice zi a anului există cel puţin o sărbătoare demnă de atenţie, ce oferă un motiv în plus atât de amuzament, cât şi de extindere a ariei de cunoaştere sau de sporire a gradului de conştientizare, relatează Agerpres.



Pentru a ne bucura pe deplin de fiecare zi a anului, ne lăsăm inspiraţi şi de unul dintre celebrele dialoguri ale îndrăgitelor personaje ale lumii de basm create de scriitorul britanic A.A. Milne în urmă cu puţin peste un secol, în cartea sa pentru copii "Winnie-the-Pooh": "- What day is it?, asked Pooh. - It's today, squeaked Piglet. - My favorite day, said Pooh ( - Ce zi este?, întrebă Pooh. - Este astăzi, guiţă Piglet. - Ziua mea favorită, spuse Pooh).



Aşadar, ziua de astăzi cu unele dintre sărbătorile ei ar putea fi ziua preferată a multora dintre noi.

Ziua Donald Duck

Astăzi îți poți lăsa liniștit copilul să se uite la câteva desene cu Donald Duck. În caz că nu știai, pe 9 iunie este sărbătorită Ziua lui Donald Duck. Răţoiul Donald este unul dintre cele mai populare personaje Disney şi a fost, timp de mai multe generaţii, un reper important al copilăriei şi inocenţei. Donald a apărut pentru prima dată într-un film din 1934 denumit The Wise Little Hen, o repovestire a basmului Găinuşa cea roşcată.



Purtând de obicei un costum de marinar, şapcă şi o fundă roşie la gât, Donald Duck este celebru pentru sporovăiala sa aproape neinteligibilă, dar şi pentru personalitatea maliţioasă şi iritabilă. A apărut în mai multe filme decât oricare alt personaj Disney. Donald a fost totodată declarat în 2002 de TV Guide drept unul dintre cele mai populare personaje de desen animat din toate vremurile.



În animaţia Orphan's Benefit, Donald apare pentru prima dată alături de prietenul său comic Mickey Mouse. Prietena lui Donald, Daisy Duck, dar şi nepoţii lui, Huey, Dewey şi Louie, şi-au făcut apariţia pe micul ecran la scurt timp după aceea.



Ziua naţională Donald Duck a fost proclamată pentru prima dată de primarul oraşului Los Angeles, Tom Bradley, în 1984, cu prilejul aniversării de 50 de ani de la crearea personajului.

Ziua fermierilor





Marcată pe 9 iunie, Ziua fermierilor este un prilej de a celebra şi de a arăta recunoştinţă celor care trudesc pentru a produce hrană proaspătă.



Mulţi dintre noi nu ne dăm seama cât de norocoşi suntem că avem acces la produse proaspete atunci când o vedem gata împachetată în supermarketuri. De Ziua fermierilor trebuie să ne amintim că aceste lucruri sunt posibile datorită fermierilor.

Agricultura a reprezentat o parte importantă din istoria umanităţii, iar dovezi ale practicării agriculturii există încă din epoca neolitică.



Din informaţiile existente, prima comunitate care s-a implicat în mod activ în agricultură a fost cea a sumerienilor, care deţineau forţă de muncă specializată pentru agricultură. Au construit totodată metode de irigaţii care să contribuie la creşterea recoltei şi aveau un calendar strict de recoltare de-a lungul anului.

