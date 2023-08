"De ce plângi, mami?". Cristina Spătar a avut nevoie de psiholog pentru copiii ei, după divorțul de Alin Ionescu: "N-a fost niciodată un domn cu noi"

"De ce plângi, mami?"

"Dumnezeu este cel care niciodată nu lasă mamele și nu le abandonează. Am avut norocul să am niște copii foarte înțelegători, chiar dacă au avut nevoie de câteva ședințe bune – mai ales cel mare – la psiholog. În cele din urmă, eu am avut multă răbdare și le-am explicat cum stau lucrurile, cât de firesc posibil. Îți dai seama că trebuie să le explici copiilor cu calm și fără să umilești, să jignești fostul partener. N-am vrut să vorbesc niciodată urât, chiar dacă el n-a fost un domn niciodată cu noi. Eu m-am străduit să fac față și să încerc să-i fac pe ei să nu sufere, chiar dacă eu sufeream foarte mult. Ei sunt atât de deștepți încât, atunci când conduceam, mă vedeau în oglinda retrovizoare și mă întrebau: "De ce plângi, mami?". Ca să-ți dai seama cât sunt de deștepți niște copilași!

Acum, Albert are 13 ani și jumătate și Aida are 11 ani și jumătate. Atunci, în urmă cu 8 ani, erau mici, dar erau foarte isteți. La un moment dat, cochetam cu ideea de a pleca în Anglia, să fiu alături de sora mea, care muncea acolo, pentru că îmi deschisesem un atelier de confecții de lux și, odată cu pandemia, contractele mele le-am pierdut. Am avut și o firmă de Uber și, tot așa, lucrurile au scăpat de sub control. Pandemia n-am știut s-o gestionez vizavi de business", a mărturisit Cristina Spătar pentru viva.ro.

"N-am primit semnătură de la tatăl copiilor, doar așa, ca să-mi facă rău"

"A trebuit să o iau de la capăt și sora mea m-a sfătuit să vin alături de ea. N-am primit semnătură de la tatăl copiilor, doar așa, ca să-mi facă rău. Îi aranjasem lui Albert. El era căpitan de echipă de fotbal aici, în Crevedia, și îi găsisem acolo contract să joace la o echipă mare de fotbal, în Anglia, cu bursă. Pentru el, era un vis. El visa să ajungă un mare fotbalist, iar tatăl lui i-a înfrânat visul ăsta. Neprimind semnătura, a trebuit să rămân în România și să mă descurc aici", a mai spus artista.

"A fost greu, dar eu am făcut față și am reușit să le ofer copiilor cel mai înalt nivel de trai. Am încercat să fac să nu le lipsească absolut nimic din ce au avut anterior. Apropiații noștri chiar știu – cumnata mea, fratele. Chiar m-am descurcat, Dumnezeu m-a ajutat. De asta zic că mamele sunt ajutate de Dumnezeu, asta cred eu", a mărturisit Cristina Spătar.

