Cristina Spătar recunoaște că banii noului soț sunt importanți pentru ea: "Hai să nu fim ipocriți! Contează foarte mult. Mi-a cumpărat șapte vile"

"Contează foarte mult. Copilașii mei au fost obișnuiți cu un nivel de trai destul de ridicat și nu numai. Cred că oricine și-ar dori să aibă copiii în siguranță, să aibă alături de ei un bărbat responsabil, un om care iubește copiii și care are ce să le ofere, pentru că eu urma să le ofer o educație până la sfârșit, până îi făceam adulți . Atunci, a fost o treabă foarte binevenită faptul că el este un potent om de afaceri. Plus că eu învăț foarte multe de la el și mă ajută în viitoarele mele afaceri. Pentru mine, contează. Nu știu alții cum sunt, dar eu, când mă gândesc la copiii mei, chiar îmi doresc să fie bine. De ce nu? Hai să nu fim ipocriți și să recunoaștem! Da, sunt foarte încântată că am un sprijin în el", a spus Cristina Spătar pentru viva.ro.

"A ajuns să-mi cumpere șapte vile"

"Tot timpul mi-a demonstrat că este un om foarte generos. Oameni cu bani, cum zic eu, sunt foarte mulți. Dar oameni generoși, bărbați cu suflet, nu există. Părerea mea este că sunt foarte rari. El, de Valentines Day, mi-a oferit o mașină de 300.000 de euro, un Mercedes Maybach Jeep, ca să fiu în siguranță cu copiii și în turneele mele.

Într-adevăr, eu tot îi spuneam că îmi doresc un business al meu și m-a întrebat: "Ce anume? Ce business ți-ai dori?. I-am zis că-mi doresc să-mi fac un azil de bătrâni, de lux, unde să ofer servicii de super calitate pentru oamenii în vârstă, deoarece văzusem modelul din Londra. Mi-a recomandat sora mea, ea locuiește în Londra, în momentul de față. "Uite, Elton John are o linie de azile de bătrâni, de lux, și merge foarte bine, toată lumea e încântată. Și am zis: "De ce nu?". Fac unul elegant, de lux, unde să le ofer oamenilor servicii maxime, să mă implic, să le ofer absolut orice. O bisericuță, spectacole, să le fac un cadru foarte fain, restaurante micuțe. Am vrut să fac, am cochetat cu ideea asta.

I-am împărtășit-o și a zis: "Da, e foarte frumos ce-ți dorești, am să te susțin, dar îți dau un sfat. Ca să poți să te ocupi și de muzică, și de copii, iar, ulterior, ca să ai timp și de mine – el s-a pus, săracul, pe ultimul plan – mai bine îți cumpăr niște proprietăți, pe care tu să le dai la închiriat și chiriile acelea să-ți fie venit pasiv".

Și așa a ajuns să-mi cumpere șapte vile aici, în Crevedia, și, ulterior, mi-a făcut cadou de ziua mea clădirea asta despre care se știe. E în renovare și va avea în jur de 15-17 apartamente, iar la parter o să aibă spații comerciale. Uite ce băiat bun am găsit eu în România! (râde) La urma urmei, nu știu dacă eu am vreun merit, dar dacă el a apreciat așa, înseamnă că merit", a mai spus artista.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News