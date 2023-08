"Din tortuleț a ieșit inelușul meu de 13 carate". Cum s-a îndrăgostit Cristina Spătar de noul soț: "N-a fost dragoste la prima vedere"

"N-a fost dragoste la prima vedere"

"A trecut ceva timp. Cred că după un an de zile, după întâlniri, după gesturi frumoase, după surprize romantice, după ce am dat curs unor vacanțe împreună. Am început să ne cunoaștem, i-am cunoscut familia. Încet-încet. N-a fost dragoste la prima vedere, cel puțin din partea mea. Totul a venit treptat și consider că, la 51 de ani, nu mai e dragostea aia ca la 18, e mult mai rațională și mult mai cerebrală.

Pot să zic că a știut el întotdeauna să puncteze atunci când a fost cazul și cu ce a fost cazul. El, ți-am zis, e un cuceritor, nu cred că ar rezista vreo femeie. Chiar îl duce capul să cucerească, dacă își pune mintea. (râde) Avem o vârstă. Și el, anul ăsta, face 50, în octombrie. Avem o experiență de viață, a știut exact ce trebuie să spună și când să spună, ce să facă. Lucrurile au venit de la sine", a spus Cristina Spătar pentru viva.ro.

"Din tortuleț a ieșit inelușul meu de 13 carate"

"Mereu îmi spunea: „Într-o zi, o să fii soția mea!. Eu îl luam la mișto, mereu îi ziceam: „Du-te, bă, de aici! Eu nu mă mai căsătoresc niciodată!. (râde) A avut foarte multă răbdare. A luptat pentru mine, și el singur recunoaște că a luptat pentru mine. Mă bucur că a avut răbdare.

M-a surprins și faza asta cu inelul, că nu mă așteptam să fie atunci. El a zis că mergem la o întâlnire de afaceri, de business, cu prietenii noștri din Dubai. Eu chiar am crezut că despre aia era vorba. M-a dus într-o locație superbă, de lux. Băieții ăștia veniseră cu iahtul personal, sunt niște oameni foarte potenți financiar, și locația era una de vis. Nu m-am așteptat. Am zis că e o mare, mare discuție de business. Noi chiar urma să facem un business în Dubai. Nu mă așteptam să fie treaba asta cu inelul. Ei au complotat cu el. Și soțiile lor. Ei știau tot, eu nu știam nimic.

Până la urmă, a venit la masă cu un buchet mare de trandafiri albi, că el știe că mie îmi plac florile albe. În final, a adus un tortuleț și din tortuleț a ieșit inelușul… Inelușul meu de 13 carate, model Graff, dacă te pricepi la diamante, este o bijuterie deosebită", a mai spus artista.

Vezi și: Cristina Spătar recunoaște că banii noului soț sunt importanți pentru ea: "Hai să nu fim ipocriți! Contează foarte mult. Mi-a cumpărat șapte vile"

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News