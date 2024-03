De ce nu citesc românii. Răzvan Voncu: 11 milioane! Motivele mi se par mai scandaloase decât cifra

"11 milioane de români declară că nu au citit în anul precedent nicio carte. Nu că nu au cumpărat, că nu au citit! (...) Motivele pentru care nu citesc mi se par mai scandaloase decât cifra. Pentru că dacă am avea 11 milioane, care nu citesc, și 9 milioane, care citesc masiv ar fi în regulă! Dar motivele sunt semnificative pentru o stare de spirit care domină societatea noastră și care vine de la vârf, dinspre spațiul politic, e difuzată prin mass-media și e generală.

Acești 11 milioane de oameni dau două motive pentru care nu citesc. Primul motiv e că nu au timp. Într-o țară în care durează 19 ani să refaci un pod de cale ferată, în care nu se lucrează cine știe cât, oamenii nu au timp să citească o carte.

"Asta e societatea pe care am creat-o!"

Al doilea motiv este că nu cred că e necesar să citească o carte. Noi am creat o societate în care e relativ ușor să îți câștigi existența, sigur, pe nivelul modest din România, fără să ai nevoie să citești o carte pe an. O carte pe an! Asta e societatea pe care am creat-o! Această deculturalizare masivă a vieții de zi cu zi face să fie uitați nu numai marii profesori, ci și critici, și scriitori literari...

Credeți că mai știe cineva de pe stradă cine a fost Paul Georgescu? Nici Paul Georgescu, nici George Georgescu. Nici George Constantin, mă tem, chiar dacă fiul său, care e un actor foarte bun, joacă!

Marii pictori, marii coregrafi, marii arhitecți, cei care au făcut ceva, au lăsat o urmă, da? Treci prin orașul lui Duiliu Marcu, orașul lui Horia Creangă! Crezi că mai știe cineva cine au fost?", a spus Răzvan Voncu, în podcastul Avangarda.

Răzvan Voncu, la Avangarda

Profesor, critic literar, scriitor, omul care a lucrat îndeaproape cu Fănuș Neagu, Marin Sorescu, Eugen Simion, Nicolae Breban și Nicolae Manolescu. Crede cu tărie că "talentul nu e doar un dar cu care poți să faci orice. E un talant pe care trebuie să nu îl îngropi.” Și mai crede că motivele pentru care românii nu citesc sunt mai scandaloase decât cifra. În liceu, după ce i-a citit pe Marin Preda și Nichita Stănescu, a decis să devină critic literar, pentru a scrie despre opera celor doi. Între Nichita și Sorescu îl preferă pe primul ca poet și pe al doilea ca dramaturg. Dar între generațiile de acum și cele de odinioară, le preferă pe cele din urmă, fiind complet nesigur dacă „acest obicei al lecturii literaturii de ficțiune va supraviețui o generație după noi”.

Invitat la podcastul Avangarda, Răzvan Voncu a vorbit cu fostul ministru al Culturii, Ionuț Vulpescu, despre scriitori brilianți și autori subestimați în literatura română, despre titani și despre minori, despre cei (ne)iertați și (ne)uitați de istorie. A explicat îndeaproape cum au supraviețuit revistele literare în timpuri de dezastroasă guvernare economică, de ce indolența a distrus România mai mult decât corupția, ce înseamnă amnezia și diluarea spiritului critic nu numai în literatură, dar mai ales în istoria și memoria colectivă a României. În premieră, Răzvan Voncu vorbește și despre proiectul editorial la care lucrează, O istorie literară a vinului, plecând de la inspirația unor texte medievale și contemporane deopotrivă, dar și despre dragostea purtată unei cărți nescrisă încă, un roman despre Revoluția Română.

