De ce nu avem un plan de acţiune, bine pus la punct, în caz de catastrofă? Chirieac: Atât poate administraţia din România! Şi nici n-o să poată mai mult, nici anul ăsta, nici anul viitor

Turcia și Siria au fost lovite de două cutremure devastatoare de 7,8 și 7,5 grade, care au avut peste 145 de replici: Cel puțin 2.600 de morți și circa 12.000 de răniți fac cifrele unor bilanțuri provizorii, până în momentul de faţă. O întrebare logică se naşte, instant, pe limba celor mai mulţi: ce şanse are România să facă faţă unei asemenea nenorociri pentru care în Turcia s-a declarat doliu naţional timp de 7 zile? Suntem pregătiţi?

Există un plan de acţiune? Avem o strategie de intervenţie şi salvare?

Invitat la România TV, analistul politic Bogdan Chirieac a vorbit despre şansele României în faţa unei astfel de catastrofe, despre nivelul de pregătire şi despre lipsa de acţiune a administraţiei publice.

Andreea Creţulescu: Cum să nu ai tu ca stat, România, un plan bine pus la punct? Şi cum să eviţi victime, că nu eşti Siria? Ok, în cazul unui cutremur mare nu se poate face decât limitat ceva, dar totuşi... cum se poate să nu ai un plan şi cum să nu elimini riscurile pe care tu, ca stat, poţi să le elimini?

Bogdan Chirieac: Atât poate administraţia din România. Fără supărare! România e singura ţară din Uniunea Europeană care nu are infrastructură sau are infrastructură necorespunzătoare, e singura ţară care nu a progresat semnificativ în domeniul sănătăţii şi al educaţiei, e singura ţară care nu reuşeşte să absoarbă fonduri europene... deci atât poate administraţia din România! Ce vreţi să facem? Şi nici n-o să poată mai mult, nici anul ăsta, nici anul viitor. Poate prin 2024... noi alegeri, noi lideri, împreună să reuşească să facă ceva. Şi cu justiţia şi cu administraţia! Deocamdată, statul român nu poate mai mult! Vedeţi că are ceva, în momentul ăsta, cu care să poată apăra? Are, de câţiva ani, Deveselul şi cu ce au venit americanii aici. În rest, e echipată? E înzestrată? Cu ce să te salveze armata?

Acest articol reprezintă o opinie.