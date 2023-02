Intrând în subiectele momentului, cu umorul specific emisiunii ”Miercurea Neagră”, analistul politic Bogdan Chirieac și președintele Grupului de Investigații Politice, Mugur Ciuvică, au vorbit despre șansele președintelui Klaus Iohannis pentru șefia NATO.

Bogdan Chirieac: Ce faceţi domnule Ciuvică? Au dat lista NATO şi au spus că al dumneavoastră Klaus Iohannis nu are nicio şansă să fie secretar general al NATO, anul viitor.

Mugur Ciuvică: V-am spus asta de acum un an, de astă primăvară, de când a apărut subiectul ăsta. V-am zis că nu are nicio şansă Iohannis. Vă dădeam trei motive: că nu e femeie, că e român şi că după Geoană, numărul doi în NATO, nu o să vină tot un roman numărul 1, că nu e România miezul NATO şi încă un argument. Plus că v-am spus că nu este posibil pentru domnul Iohannis, că funcţia este de muncă multă, nu este cu schiul, nu este cu plimbări, nu este cu weekenduri, nu este cu vacanţe, mai ales acum cu războiul. Este muncă 24 de ore din 24 de ore. Nici nu se punea problema. Nu ştiu cine a lansat chestia asta. Probabil că domnul Iohannis şi-ar fi dorit pentru prestigiu, dar nu avea nicio treabă.

Bogdan Chirieac: A spus în conferinţă de presă, la București, domnul Iohannis că, dacă va primi o asemenea propunere, o va analiza cu mare atenţia şi apoi ne va anunţa. Nu a spus că nu se pune problema, că nu doreşte.

Mugur Ciuvică: Şi eu, dacă voi primi funcţia de președinte al lumii, voi analiza această propunere şi, după ce iau o hotărâre, vă voi anunţa. Eu aş vrea regele lumii.

"Domnia sa nu a fost niciodată în cărţi"

"În opinia mea şi nu numai a mea, domnia sa (Klaus Iohannis n.r.) nu a fost niciodată în cărţi pentru această poziţie. Este adevărat că un jurnalist german l-a pus pe listă, cred că era de la DPA., dar, în mod real, în listele vehiculate nu era. Erau nişte doamne actual sau foste premier din nordul Europei. Pe această zonă se merge, nu pe cineva din Est. Sigur că, ţinând seama de războiul din Ucraina, poate că ar fi fost de dorit că alianţa să aibă un lider civil din Europa de Est, că liderul militar este întotdeauna american. Dar se pare că domnul Iohannis nu a intrat în cărţi", a spus analistul politic Bogdan Chirieac la Antena 3.

Ce nume s-ar afla pe lista pentru șefia NATO

O prelungire a mandatului lui Stoltenberg ar fi prima opțiune, a spus un înalt diplomat NATO citat de Politico, scrie rfi.ro. Un al doilea nivel i-ar include pe premierul olandez Mark Rutte, premiera estonă Kaja Kallas și secretarul britanic al Apărării, Ben Wallace. Un al treilea grup de nume ar fi format din prim-ministrul lituanian Ingrida Šimonytė, președinta Slovaciei, Zuzana Čaputová, și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Este de asemenea vehiculat și numele vicepremierei Canadei, Chrystia Freeland. Nu lipsește de pe lista posibililor nici șefa diplomației de la Ottawa, Mélanie Joly.

Un alt nume vehiculat ar fi cel al lui Klaus Iohannis, dar acesta s-ar putea confrunta cu opoziția din partea Ungariei sau opinia multora care ar prefera o femeie la conducerea Alianței. Unele capitale occidentale, totuși, nu ar sprijini candidați estici în acest moment, considerând flancul de Est - și statele baltice în special - ca fiind prea implicate, în condițiile războiului din vecinătatea lor.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News