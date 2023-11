De ce nu a rezistat apropierea dintre Ioan Holender, fost director al Operei de la Viena, și Plácido Domingo: "Nu are nicio valoare"

"Eu am fost foarte apropiat de Domingo! Foarte apropiat! Și personal apropiat, dar nu mai sunt apropiat deloc, pentru că Domingo, după ce nu a mai putut cânta ca tenor, la o anumită vârstă pe care el și-a făcut-o mai mică decât este - dar tot e o vârstă înaintată -, a intrat ca bariton. Ceea ce, ca să fiu corect, nu merge. Pentru că el nu are voce de bariton, nici culoare de bariton. Vocea e și mai mică, dar numele tot i-a mai rămas. Acum, umblă peste tot, pe unde mai e luat. Cântă tot mai mulți ca baritoni, ceea ce nu are nicio valoare. Și am descris, la o aniversare, - că a avut plin de aniversări - 50 de ani de activitate, prima apariție la Viena. Pentru el mereu a fost ceva...", a spus Ioan Holender, în podcastul Avangarda, cu Ionuț Vulpescu.

