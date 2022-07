De ce întreține George Simion disputele cu Virgil Popescu. Răspuns pentru Bogdan Chirieac: "O sa fiu sincer. Am un interes direct"

Analistul politic Bogdan Chirieac i-a adresat o întrebare liderului AUR, George Simion, legat de disputele pe care le are cu ministrul Energiei, Virgil Popescu.

"Ce vreţi să obţineţi cu disputele acestea, că nu este vorba despre hărţuire aici, este absurd. Dar disputele acestea pe care le aveţi cu ministrul Energiei, domnul Virgil Popescu, în Parlamentul României, în diverse locuri publice, inclusiv în aeroportul din Viena... Care este scopul final al acestor dispute pe care le aveţi cu domnia sa, că pare o chestiune din asta persoană la persoană, mai puţin faţă de politica energetică, pe care nici eu nu o înţeleg, a actualului Guvern?", l-a întrebat analistul politic Bogdan Chirieac pe George Simion, la Antena 3.

"Am un interes direct: să capitalizez politic furia românilor"

"O să fiu sincer, cum sunt de fiecare dată cu dumneavoastră şi cu publicul care ne ascultă. Am un interes direct: să capitalizez politic furia românilor şi nemulţumirea lor faţă de felul în care este condus sectorul energetic. Tocmai de aceea, noi am avut mai multe acţiuni parlamentare, interpelări, a fost o moţiune simplă la care ministrul Virgil Popescu nu s-a prezentat. Săptămâna trecută, am fost de mai multe ori la Ministerul Energiei pentru a discuta despre criza energetică. Niciodată, în cele trei zile în care l-am căutat, ministrul nu a fost prezent la minister. Aşa că singura unealtă care ne rămâne este să le arătăm românilor ce se întâmplă şi, sigur, dacă lumea îl antipatizează pe Virgil Popescu, speram să ne simpatizeze pe noi", a spus liderul AUR.

"Am înţeles. Este un demers pur politic. Nu că aţi avea ceva personal cu Virgil Popescu, ci cu activitatea domniei sale", a concluzionat Bogdan Chirieac.

"Sigur că da. Dacă nu era Virgil Popescu ministrul Energiei şi nu era atât de susţinut de premierul Ciucă şi de propriul partid, de PNL, desigur că nu ne interesa persoana domniei sale", a spus Simion.

Virgil Popescu, urmărit de George Simion pe aeroportul din Viena





George Simion s-a filmat, duminică, în timp ce îl urmărea pe ministrul Energiei, Virgil Popescu, pe aeroportul din Viena, numindu-l, de mai multe ori, "hoţ”. În replică, Popescu l-a ameninţat că îl va da în judecată pentru hărţuire.

"Ce cauţi la Viena? La muncă nu te duci... Ai venit să iei ordine de la stăpânii tăi. Hal de ministru în Guvernul României. Uitaţi-vă cum l-am prins pe hoţul de Virgil la Viena”, a spus Simion, care l-a filmat pe ministrul Energiei mai bine de o oră şi jumătate, totul fiind transmis în direct pe Facebook.

"România va produce energie pe bază de cărbune, la capacitate maximă"

"România va fi independentă energetic. Mergem înainte, investim strategic, iar ţara noastră va avea independenţă şi securitate energetică. Indiferent de cât de tare vor falsa trompetele ruseşti! Ca să fie foarte clar: în următorii ani, România va produce energie electrică pe bază de cărbune la capacitate maximă, pentru a trece peste această criză. Nu se închide nimic din ceea ce funcţionează. Dar nu vom înlocui importul de gaze ruseşti cu importul de cărbune rusesc!", a punctat ministrul Energiei.

"Trompetele rusești"

El a reamintit, în context, decizia autorităţilor de a investi într-o centrală nouă care va produce energie electrică folosind gaz românesc.



"Aş dori ca trompetele ruseşti să răspundă la câteva întrebări legitime: cu ce cărbune ar putea funcţiona o termocentrală pe huilă, în condiţiile în care întreaga producţie de huilă a României asigură funcţionarea centralei de la Paroşeni (de 4 ori mai mică) doar pentru 2 - 3 zile pe săptămână? Trompetele ruseşti ar răspunde: Rusia!!! Rusia!!! Rusia!!!".

