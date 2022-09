De ce Gina Pistol și Smiley nu s-au căsătorit

Gina Pistol și Smiley sunt împreună de șase ani și au o fetiță de un an și jumătate, Josephine. Chiar dacă formează deja o familie, Gina Pistol și Smiley nu se gândesc să se căsătorească.

„Nu știu ce să zic (n.r. despre nuntă). Noi ne vedem ca o familie. Căsătoria cred că este doar o formalitate pentru noi în acest moment, dar o să vă anunțăm”, a spus Smiley, citat de Ego. Gina Pistol a continuat declarația partenerului: „Noi suntem ca și căsătoriți. Când o să fie timpul potrivit. Ne este foarte bine așa cum suntem, cu acte și fără acte.”

Citește și...

Gina Pistol a izbucnit în lacrimi lângă Mihai Morar: Nu ai cum să lași un om ca mine

În prezent, este o femeie împlinită și extrem de fericită alături de Smiley și fetița lor, Josephine, însă în viața Ginei Pistol au fost multe momente dificile de-a lungul anilor.

Invitată în cadrul podcastului „Fain și Simplu”, Gina Pistol a avut un moment de vulnerabilitate în care a izbucnit în plâns în fața lui Mihai Morar, relatând un episod din copilăria sa, de pe vremea când părinții ei divorțaseră și se judecau pentru a câștiga custodia copilului.

„M-aș reîntoarce la mine copil fiind. Au fost momente în viața mea când ai mei se despărțiseră. Nu prea am vorbit despre asta, nici cu mama. Tata se judecase cu mama pentru custodia mea și m-au dus la o doamnă, nu știu cine e femeia aia. Nu mi-a explicat nimeni de ce și ce mi se întâmplă atunci. M-am simțit singură, m-am simțit a nimănui (n.r. moment în care a început să plângă). Nu a venit nimeni să îmi spună: Băi, părinții tăi se judecă, este ceva normal, dar nu înseamnă că nu ești iubită! (...) Mama nu m-a bătut niciodată. Dar femeia aia era puțin agresivă, pentru că ea, la rândul ei, avea niște probleme. Atunci da, m-aș întoarce la mine și m-aș îmbrățișa”, a spus Gina Pistol cu ochii în lacrimi.

„Frica de abandon pe care am avut-o m-a făcut de multe ori să fug. Atunci când simțeam că ceva nu este ok, nu stăteam să încerc să repar ceva, plecam pur și simplu. Mă refer la relații care chiar au contat pentru mine. Și acum mai am momente când mă sabotez singură. Am foarte mare noroc cu Andrei (n.r. Smiley), care e foarte rațional, răbdător”, a mai spus Gina Pistol.

Citește și...

Antena 1, anunț oficial despre „Stand-Up Revolution”. Ilona Brezoianu: S-a lăsat cu pariuri

„Stand-Up Revolution”, prima emisiune televizată de stand up din România revine cu un nou sezon, începând din 30 septembrie, în fiecare vineri, de la 21:30, la Antena 1. Şi de această dată, prezentatorilor – Ilona Brezoianu şi Şerban Copoţ - le va reveni sarcina grea de a susține atât concurenți care nu au mai urcat vreodată pe o scenă de stand-up, cât și nume cunoscute, care își fac curaj în speranța că vor primi ocazia de a intra în echipa unuia dintre jurați și chiar de a apărea într-un spectacol alături de aceștia.

„Sezonul 2 Stand-Up Revolution va veni cu multe surprize. Am văzut până acum concurenţi foarte buni, dar şi câteva momente speciale wow! Îmi era dor de filmări, pentru că sunt zile în care, pur şi simplu, nu ai cum să nu pleci binedispus acasă. Evident că s-a lăsat din nou cu pariuri şi, la fel ca şi în primul sezon, sper să fi pariat bine!”, a dezvăluit Ilona Brezoianu.

Şerban Copoţ a completat: „Abia aşteptam să revenim pe platoul Stand-Up Revolution şi să vedem cu ce ne mai surprind concurenţii de această dată! De surprize am avut parte şi noi, dar mai multe nu pot să vă spun acum! Un lucru e cert, weekendul începe bine şi se încheie bine cu noi, pentru că vineri, de la 21:30, venim cu o porţie savuroasă de Stand-up şi duminică mutăm distracţia în platoul iUmor, de la 20:00, la Antena 1.”

