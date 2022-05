"De ce faci asta unui copil? De ce ești imbecil?". Delia, mărturisiri tulburătoare: Le pipăiau efectiv pe sâni!

"Acest gen de abuzuri există și au existat dintotdeauna"

"În perioada liceului, o parte dintre profesorii de muzică le spuneau elevelor: "Vai, măi, ți-au crescut sânii față de luna trecută” și le pipăiau efectiv pe sâni!”, a dezvăluit artista,într-un Insta Story.

"Acest gen de abuzuri există și au existat dintotdeauna, efectiv. Că alegi să crezi, să înțelegi sau nu, că te gândești „vai, de ce a așteptat 10 ani să povestească”.... Atât i-a luat să-și facă curaj să povestească treaba asta. N-ai niciun drept să judeci! Ai drept să judeci agresorul, nu victima”, a a mai spus Delia Matache, scrie click.ro.

"Aveam 13 ani și veneam de la școală cu flautul în cutie. Auzeai, când treceai pe lângă un șantier și chiar și în curtea școlii: "Hei, fata cântă la ce atârnă?". De ce faci asta unui copil, unui adolescent, unei femei, nu contează, de ce ești imbecil, de ce?”, a mărturisit artista.

"Am faze în care mă cuprinde anxietatea"

De curând, Delia a mărturisit că se confruntă cu anxietatea. Îndrăgita jurată de la iUmor susține că în cazul ei s-a manifestat și se manifestă în continuare în anumite situații care se dovedesc a fi stresante pentru ea. Artista susține că este vorba despre momente scurte, pe care reușește să le depășească fără să-i afecteze vizibil viața sau cariera.

"Dispare și reapare, nu e o chestie pe care s-o pot controla foarte mult. Nu pot să spun că am avut niște probleme, niște drame, dar am faze în care mă cuprinde anxietatea. Pot fi minute în care simt o stare care nu mi-este foarte confortabilă și poate fi legată de un mic detaliu, poate fi provocată de o ieșire în public pe care nu o pot controla sau care nu-mi face plăcere”, a dezvăluit Delia Matache, recent, la Antena Stars.

"E bine să te poți repoziționa de fiecare dată, să nu te lași doborât și să găsești echilibrul”, a spus jurata de la iUmor.

