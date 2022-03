Delia, făcută praf după o apariție... DIFERITĂ. ”Doamne ferește, ce face fala din om!”/ ”Mai rămâne să-ți pui coarne”- FOTO

Se cunoaște deja că Delia are un stil aparte și nu ezită să încerce tot felul de stiluri noi, care de care mai frapante și mai îndrăznețe, unele atât de neconformiste încât sunt greu de digerat de publicul larg.

Și totuși, Delia- un artist talentat și foarte plăcut de public, care a ținut de-a lungul anilor pasul cu primele pagini ale ziarelor mondene, dar și cu emisiunile de top- nu pare să fie pregătită să facă vreun pas în spate, în ciuda criticilor care o vizează frecvent.

De la celebrul caviar mâncat cu lingurița, la ținutele de zeci de mii de euro, Delia continuă să fie deopotrivă criticată și apreciată de fani. Sunt trei categorii: cei care nu o apreciază deloc, dar o urmăresc și o taxează frecvent; cei care o apreciază și sunt fanii stilului său diferit; cei care îi apreciază latura artistică, dar nu și apariția.

”Asta fac desfigurarea cu botox și mândria... te deconectează de la sursă”

Până la urmă, totul merge spre succes pentru Delia, știindu-se că persoanele critice sunt cei care urmăresc cel mai mult profilurile pe care le taxează. Controversele țin vedetele în top. Dacă din punct de vedere amoros, Delia este foarte stabilă și nu lasă loc de interpretări în presa de cancan, lovește cu ceea ce are: ținute absolut ciudate, pe care nu știi dacă să le iubești sau să le urăști. Și totuși, în ciuda aparițiilor ciudate, Delia rămâne o artistă decentă, în spațiul public fiind și vedete care se păstrează în top, fiind taxate însă pentru aparițiile lor vulgare.

”Zombi!!! Doamne ferește ce poate face fala din om!!! Cu cât mai simplu cu atât mai frumos!!! Fata asta nu e deloc urâtă doar că poate exagerează!!! Delia e o femeie frumoasă!!! Nu-ți bate joc de corpul tău!!!”, ”Mai rămâne să-ți pui coarne, dragă Delia! Ești un artist desăvârșit. Dar fără exhibiționism. E mult mai decent.”, ”Asta fac desfigurarea cu botox și mândria... te deconectează de la sursă.. come back to yourself girl (revino-ți în fine, fată! n.r.)” sunt doar câteva din comentariile primite de Delia, la fotografia în care apare cu părul roz, floricele pe nas și o intervenție în zona dinților.

Vezi imaginile în GALERIA FOTO.

