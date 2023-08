De ce au decis Alin Oprea și noua soție, Medana, să aibă opt perechi de nași. Cine sunt părinții spirituali ai celor doi

"Pregătirile pentru nuntă merg foarte bine, am început din timp toate demersurile așa că acum mai avem doar elemente de detaliu de organizat. Probabil că până în ziua nunții va mai fi câte ceva de rezolvat, însă este o bucurie pentru noi să depunem efort și să punem suflet pentru ca invitații noștri să se simtă cât mai bine", a spus Alin Oprea pentru ciao.ro.

"Ne implicăm amândoi în egală măsură, dar pe capitole diferite. Eu cu partea de organizare tehnică și artistică, ea pe partea de vestimentație și meniu, amândoi pe partea de decor și invitați. Facem amândoi tot ce ne stă în putință pentru ca visul unei nunți de basm să devină realitate", a mai spus artistul.

"Cifra infinitului, perpetuarea eternă a iubirii"

"Vom avea 8 perechi de nași la nunta noastră, reprezentând cifra infinitului și simbolizând perpetuarea eternă a iubirii și uniunii sufletelor noastre, dincolo de timp și spațiu. Maria Dragomiroiu & Bebe Mihu, Doinița & Ionuț Dolănescu, Carmen & Ion Petrescu (Axinte), Mirela & Elvis Năsturică, Sorina Pintea & Ovidiu Goga, Iuliana & Ninel Alexandru, Mihaela & Daniel Moldovan, Doina & Pavel Halmajan", a mărturisit Alin Oprea.

Anul trecut, cântărețul mărturisea că se simte fericit pentru că a reușit să iasă din căsnicia cu fosta soție, după un scandal care a ținut primele pagini ale tabloidelor.

"Nu am fost foarte fericit în această căsnicie. Singurul lucru bun care a rezultat sunt cei doi copii. Am depus toate eforturile, m-am neglijat de cele mai multe ori pe mine pentru binele familiei. Nu vreau să îmi ridic statuie, că nu e cazul. (...) Mi-am dorit foarte mult ca această căsnicie să fie una adevărată, bazată pe iubire, pe respect, pe recunoștiință. Poate și pentru că eu, crescând fără tată, am simțit nevoia de familie închegată, unită, să fiu un tată bun pentru copiii mei", spunea artistul atunci.

Vezi și: "Sunt bucuros că am reușit să ies din această căsnicie". Alin Oprea, despre divorțul de fosta soție: Erau niște fapte peste care nu puteam să trec. Dovezile există

Alin Oprea, schimbare uriașă, alături de iubită: După o viață întreagă de stres și "circ", apreciez enorm liniștea

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News