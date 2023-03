De ce a renunțat Mihai Morar la emisiunea "Răi da' buni!": Important e să fii ok cu sufletul. Nu mai era cazul la mine

"Momentul 0 nu îl știu. A fost, dar nu îl știu. Trebuia să fie cu mult înainte de a se termina aventura mea cu emisiunea pe care am prezentat-o. Problema e când ajungi la minus. M-am dus, normal, că acolo te duc confortul, rutina, obișnuința unui loc călduț, unui fotoliu moale, unor invitații care vin așa, pe bandă rulantă. Se schimbă din 15 în 15 minute, îi sună producătorul, tu vii cu 5 minute înainte de emisiune și le pui întrebări ca șmecherul.

Nu mai era sufletul meu acolo de foarte mult timp. Eu nu am o problemă cu televiziunea, dimpotrivă, eu cred că, dacă faci conținut, poți să îl faci oriunde, important e să îți găsești publicul și să fii ok cu sufletul, dorințele tale, visurile tale. Nu mai era cazul la mine, dar nu mi-am dat seama la momentul zero, că dacă îmi dădeam seama s-ar fi întâmplat mult mai devreme.”, a menționat Morar, în podcastul Ilincăi Vandici, scrie viva.ro.

"E un consum pe care nu am cum să îl realizez acum"

"Sufletul meu e acum în tot ceea ce fac. Pun mult suflet! E un consum pe care nu am cum să îl realizez acum. Terapeutul meu e frizerul meu, el îmi mai spune, se mai uită la poze cu mine și îmi mai spune, mă sună, fără să ajung la el la salon, îmi zice: "Nu arăți bine! Ești obosit! Las-o mai încet". Chiar dacă îți place ce faci, intri într-o capcană, îți place atât de mult și nu îți mai dai seama dacă îți face bine, dacă îți face rău. Nu te mai vezi din exterior. E bine să ai oameni atenți la tine", a mai spus el.

"Am făcut mișto de oameni foarte mulți ani..."

Recent, Mihai Morar a vorbit despre momentul de trezire, după mulți ani în care nu prea lua viața în serios.

"Îmi venea foarte ușor să fac mișto de oameni. Și am făcut mișto de oameni foarte, foarte mulți ani și credeam că miștoul ăsta îmi aduce validare. Și urcam treaptă cu treaptă... o scară a miștoului. Știți ce s-a întâmplat când am ajuns în vârf? Am căzut cu scara în direct la televizor. Eu sunt ală. Eu sunt Mihai Morar și am căzut cu scara la televizor”, a spus Mihai Morar, pe scena evenimentului TEDex, scrie click.ro.

"Momentul meu de trezire a fost cel în care am dat cu capul de pământ. Eu, efectiv, luam viața la mișto, luam oamenii la mișto și mă luam pe mine la mișto. Mi-am dat seama că miștoul nu-mi aparține pentru că eu vin din cu totul și cu totul altă parte în care noi ziceam, când era ceva frumos, când era ceva drăguț, noi nu ziceam fain.

Așa a apărut și podcastul Fain și Simplu care pentru mine este cea mai bună lecție personală pe care mi-am dat-o de a putea să stau la o masă ore în șir cu oameni și a-i asculta pur și simplu. Și, în momentul în care nu iei oamenii la mișto, o să descoperi că, în absolut orice persoană, cât de faină este”, a precizat Mihai Morar pe scena TEDex.

