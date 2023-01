De ce a refuzat Mihai Trăistariu să participe la America Express: "Eram plătit foarte bine"

"Am participat la ”Sunt celebru scoate-mă de aici” în 2015, prima ediție și a fost foarte greu. Și nu aș mai vrea o emisiune cu format de genul. M-au sunat pentru ”America Express” și am stat pe gânduri pentru că eram plătit foarte bine și se merită pentru asta. Dar chinul de acolo e prea mare și nu aș vrea să mai trec prin asta. Eu aleg emisiuni care au o parte mai artistică, pe când aici nu este așa. Nu aș putea nici să stau așa mult plecat de acasă și nu m-aș rupe de afacerile pe care le am aici pentru emisiune", a spus Mihai Trăistariu pentru ciao.ro.

"Încerc să fiu mai econom, nu mai cumpăr haine"

Cât despre situația sa financiară, artistul a mărturisit: "Am început să nu mă mai plâng, mai bine fac economii și mă descurc. Am scăpat cumva de ratele la bancă, mai am doar puțin, doar 15.000 euro din 5 miliarde, pe care vreau să îi dau luna aceasta sau luna viitoare. Cele mai mari cheltuieli le am pe afaceri, școala de muzică de exemplu, unde plăteam gazul și 4000 lei pe lună. Acasă am în jur de 200-300 lei, dar nu sufăr de acești bani pentru că acasă vreau confort. Încerc să fiu mai econom, nu mai cumpăr haine. Pandemia m-a învățat să nu mai risipesc banii, îmi iau strictul necesar și încerc să scap de datorii și să strâng banii, pentru că vreau să îmi cumpăr un teren tot în Constanța, unde să îmi fac o casă mai la pădure și să mă mut acolo".

America Express continuă!

În această seară, de la ora 20:30, la Antena 1, echipele situate ieri pe primele trei locuri se transformă... în revoluționari și dau lupta pentru amuletă pe o plantație de cactuși! Bie și Mikey, Andreea Bălan și Andreea Antonescu, Cătălin Scărlătescu și Doina Teodoru vor purta costumația revoluționarilor de altădată și se vor bate pentru mult râvnita amuletă într-un loc aparte: pe o plantație de cactus nopal, unde s-au dat lupte grele în timpul revoluției mexicane. Iar concurenții se vor avânta în această luptă cu tot elanul, chiar dacă mustățile din dotare nu au fost pe placul tuturor!

Misiunile vor fi neașteptat de inventive, împletind muniția cu... ecuațiile, așa cum numai la America Express se poate întâmpla. Iar echipa câștigătoare va obține amuleta, dar și dreptul de a decide ordinea plecării în următoarea cursă, una cu o miză extrem de importantă: a doua imunitate. Concurenții care vor ajunge victorioși la Irina Fodor vor putea astfel să li se alăture lui Cătălin Bordea și Nelu Cortea în tihna oferită de cazarea la hotel.

Cine va câștiga amuleta, dar și cine se va bucura de avantajele celei de-a doua imunități după o cursă extrem de încordată telespectatorii vor descoperi în ediția America Express difuzată de Antena 1 în această seară, de la ora 20:30.

