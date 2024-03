De ce a intrat avocata Georgiana Teodorescu în AUR: "După ce am născut, mi-am dat seama..."

"În justiţie am văzut şi nedreptatea, am văzut şi faptul că de multe ori oricât de corecţii ar fi oamenii implicaţi în procesul acesta al justiţiei, dacă nu ai şi legi bune nu poţi să faci mare lucru. Este nevoie ca, la nivel de Parlament, în România, şi la nivel de Parlament European să avem oameni care chiar să ştie ce să facă. Este vorba şi de sistem, trebuie făcută o ordine în ţara asta, lucrurile nu mai pot continua aşa", a spus Georgiana Teodorescu, la Realitatea Plus.

De ce a intrat în AUR

"Pentru că este partidul în care mă regăsesc. Nu am mai făcut niciodată politică, nu am fost membru în alt partid. După ce am născut copilul pe care îl am - un băieţel - mi-am dat seama că nu poţi să fii un părinte cu adevărat responsabil şi să doreşti binele copilului tău dacă te limitezi doar la a fi nemulţumit de ceea ce se întâmplă în jurul tău şi nu te şi implici. Fiecare după posibilităţi. Pentru mine, pasul spre politică a venit firesc, trecând de la o carieră în sistemul juridic către politică pentru a putea face mai mult bine, pentru a îndrepta lucrurile acolo unde sunt strâmbe", a declarat avocata.

"Nu mă ruşinez de nimic din ceea ce am făcut"

"Dacă voi avea calitatea de parlamentar sau membru al Parlamentului European, posibilitatea de a mai apăra în dosare penale inculpaţi va tinde spre zero, pentru că se creează o stare de incompatibilitate. Va trebui să mă abţin. Uitându-mă în cariera mea, nu am niciun regret profesional, nu mă ruşinez de nimic din ceea ce am făcut. Pe toţi oamenii pe care i-am aparat, indiferent că erau victime sau călăi, i-am apărat cum am putut mai bine, aşa cum îmi permite legea şi cred cu tărie că, dacă ne-am face cu toţii meseria, fiecare în pătrățica lui, ţara ar funcţiona mai bine", a punctat Georgiana Teodorescu.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News