De ce a fost susţinut Nicuşor Dan de PNL. Orban, explicaţii după ce Cîţu a anunţat candidat liberal în 2024

„Și eu mi-aș fi dorit din toată inima să susțin doar candidați ai PNL la București. Dacă aș fi făcut lucrul acesta, astăzi primar general ar fi fost Gabriela Firea de la PSD. Nu numai că am găsit soluția de a câștiga și de a învinge PSD, dar am găsit acea soluție în singurul moment în care era posibil să luăm acea soluție. Noi am fost cei care am impus candidatul în competiție, în persoana lui Nicușor Dan. Și a fost soluția câștigătoare”, a spus Ludovic Orban.

Cîţu i-a arătat pisica lui Nicuşor Dan: "În 2024, susţinem un candidat liberal"

"Aceste alegeri sunt despre viitorul PNL în politica din România. Este despre ce vom face noi în următoarea etapă, după 25 septembrie. Eu am spus că vreau să fie cel mai mare partid din România şi asta înseamnă că vom susţine candidaţi liberali la toate primăriile de sector. Cu tot respectul domnule primar general, în 2024 voi susţine un candidat liberal la Primăria Capitalei. Nu vom mai face compromisuri. Ele costă.

Să ştiţi când merg pe stradă, mă întreabă lumea de ce nu e tăiată iarba în nu ştiu ce parc. PNL decontează, desi nu are adminstraţiile. Nimic nu vă oprea domnule primar general să intraţi în PNL, după ce aţi primit susţinerea PNL. Membrii PNL sunt mândri că sunt membri ai PNL şi vom fi de fiecare data", a declarat Florin Cîţu în discursul pe care l-a susţinut la alegerile PNL Bucureşti.

Alegeri PNL, lupta pe filiale

Liberalii din Pitești și-au ales conducerea. Gelu Tofan, susținut de Ludovic Orban, a câștigat conducerea filialei PNL Pitești.

Deputatul Dan Vîlceanu, susținut de Florin Cîțu, a obţinut, duminică, încă un mandat de preşedinte al filialei PNL Gorj.

El a obţinut 348 de voturi din 350 de voturi exprimate.



Virgil Popescu, susținut de Florin Cîțu, a fost ales sâmbătă preşedintele PNL Mehedinţi, cu 383 de voturi 'pentru', unul 'împotrivă' şi un vot nul.

Ludovic Orban l-a învins pe Florin Cîțu la Bistrița. Ioan Turc a fost reales președinte al PNL Bistrița-Năsăud

Cristian Buican a fost reales președinte al PNL Vâlcea, fiind susținut de Ludovic Orban.

La Dolj, Ștefan Stoica a fost reales președinte al filialei, având susținerea premierului Florin Cîțu.

Raul Ambruș, susținător al lui Ludovic Orban, a câștigat președinția filialei PNL Timișoara.

Noul președinte al organizației PNL Vaslui este Nelu Tătaru, din echipa lui Florin Cîțu.

Deputatul Alexandru Muraru a câştigat alegerile pentru conducerea PNL Iaşi. Îl susține pe Orban.

Florin Birta a fost areales preşedinte al Organizaţiei PNL Oradea. PNL Oradea și PNL Bihor ar urma să anunțe că îl susțin pe Florin Cîțu.

Deputatul George Stângă a fost reales preşedinte al filialei judeţene PNL Galaţi, el fiind singurul candidat pentru această funcţie. La acest moment, îl susține pe Ludovic Orban la șefia PNL.

Prefectul George Lazăr a fost ales preşedintele filialei PNL Neamţ și este în echipa lui Cîțu.

Conducerea PNL Zalău va fi asigurată de preşedintele Mihai Crişan. Liberalii din această filială ar urma să îl susțină pe Cîțu.

Preşedintele în exerciţiu al filialei teritoriale Botoşani a Partidului Naţional Liberal (PNL), deputatul Costel Şoptică, susținător al lui Ludovic Orban, a câştigat alegerile interne pentru preşedinţia partidului.

Ion Lungu, primarul municipiului Suceava, a obținut cel de-al șaselea mandat de președinte al Organizației (patru mandate din partea PNL și două din partea PDL). Acesta îl susține pe Florin Cîțu.

Ciprian Ciucu a câştigat şefia PNL Bucureşti. Acesta îl susţine pe Florin Cîţu la Congresul PNL din septembrie.