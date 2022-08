David Popovici pleacă spre Roma, la Campionatele Europene de Seniori. Participă la o probă nouă

"Presiune nu e sigur, aşteptările sunt mai ridicate, dar din fericire nu ne-am raportat niciodată la aşteptări şi nu o să o facem niciodată. Mi-a purtat noroc (n.r. Roma), am amintiri foarte frumoase din bazinul ăla, e superb bazinul.

Abia aştept să mă întorc şi să îmi creez nişte amintiri frumoase. Un pic alt statut, să zicem că anul trecut am reuşit să mă lansez în cariera mea de înotător profesionist acolo şi abia aştept să văd ce pot să scot anul ăsta din Roma.

Vreau să mă întorc cu cât mai multe medalii, bineînţeles, ăsta e un bonus. Dar, ca întotdeauna, obiectivul principal este să mă distrez, să ne distrăm împreună cu prietenii. 400m liber e un proiect interesant.

Nu ştiu cum va ieşi, însă o să fie frumos. E o probă nouă unde mă voi putea întrece cu înotători consacraţi de 400m liber, eu fiind un newcomer în lumea asta, în proba asta", a spus Popovici, citat de as.ro.

David Popovici donează casca şi ochelarii cu care a devenit campion mondial

Dublul campion mondial la înot David Popovici, a decis să își doneze casca şi ochelarii cu care a câştigat cele două medalii de aur la Mondialele de la Budapesta din acest an, obiectele urmând a fi valorificate în cadrul unei acţiuni caritabile dedicate Florentinei Filipovici, fostă vicecampioană mondială la canotaj juniori.

"David Popovici, dublu campion mondial la nataţie, donează casca şi ochelarii cu care a concurat la Campionatele Mondiale de Nataţie de la Budapesta pentru a strânge bani pentru Florentina Filipovici, fostă vicecampioană mondială la canotaj juniori. Florentina se luptă cu o boală grea, este mamă a trei copii cu vârste între 4 şi 8 ani, iar în prezent nu are unde să locuiască împreună cu fetiţa şi cei doi băieţi, în contextul unei situaţii familiale dificile. Pentru ei, David s-a alăturat Hope and Homes for Children şi face un apel la donaţii pe hhc.galantom.ro/p/davidpopovici; la finalul campaniei (1 - 26 august 2022), unul dintre donatori va intra în posesia căştii şi a ochelarilor lui David, prin tragere la sorţi", potrivit Agerpres.

Popovici îi invită pe fanii săi să doneze pentru ajutorarea fostei sportive





"Dacă pot ajuta, eu nu stau niciodată pe gânduri. Iar dacă echipamentul cu care am concurat la Mondiale poate aduce bucurie, siguranţă şi puţin bine, eu îl donez cu toată inima. Pentru a fi cât mai mulţi cei care ajută un fost sportiv de performanţă, aflat într-o situaţie de viaţă dificilă, vă invit pe voi, cei care mă susţineţi şi îmi sunteţi aproape, ca această lună să faceţi o donaţie pentru căsuţa Florentinei", a afirmat sportivul.



Fundaţia Hope and Homes for Children a demarat deja construcţia unei case cu trei camere pentru Florentina în primăvara acestui an, în satul ei natal din judeţul Suceava, însă este nevoie de fonduri suplimentare pentru finalizarea construcţiei, mobilarea şi utilarea ei, astfel încât să se poată muta cât mai curând împreună cu copiii într-un spaţiu sigur.



Persoanele care doresc să facă o donaţie şi să participe automat la tragerea la sorţi pentru casca şi ochelarii lui David Popovici o pot face pe site-ul hhc.galantom.ro/p/davidpopovici. Donaţia trebuie să fie de minimum 25 lei. Tragerea la sorţi va avea loc până cel târziu la data de 2 septembrie 2022.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News